Eda Ece kaç yaşında? kimdir? Eda Ece Maske Kimsin Sen için ne açıklama yaptı?

Yayınlandığı ilk günden beri tartışma konusu olan Maske Kimsin Sen yarışması final bölümü ile ekranlara veda etti. Programın final bölümüne jüri üyesi Eda Ece'nin sözleri damga vurdu. İşte o sözler...

FOX TV ekranlarında yayınlanan Maske Kimsin Sen yarışması, ekranlara geldiği ilk günden itibaren tartışma konusuydu. Ünlü isimlerin maske ve kostüm ile kimliklerini gizleyerek şarkı söylediği programda Eda Ece, Melis Sezen, Doğu Demirkol ve Alican Yücesoy'un dedektiflik rolünü üstlendiği “Maske Kimsin Sen?” RTÜK'ün harekete geçmesinin ardından final yaptı. Final bölümünde konuşan jüri üyesi Eda Ece, programın diğer ülkelerde devam ettiğini hatırlattı. Programın final bölümüne katılan konuklar da RTÜK kararına tepki gösterdi.

67 ülkede yayınlanan yarışma 'satanizm' ve 'paganizm' propagandası yaptığı iddiasıyla eleştirilerin hedefi haline gelmişti.

"ARABİSTAN'DA BİLE 4. SEZONDA"

Türk toplumunun temel değerlerine aykırı unsurlar taşıdığı öne sürülen program, 9. bölümüyle final yaparak yayından kaldırıldı. Final bölümünde jüri üyelerinden Eda Ece'nin yarışmanın yayından kaldırılmasıyla ilgili adeta isyan ederek "Amerika daha yeni 7. sezona başladı. Suudi Arabistan'da bile 3 ya da 4. sezonda" dedi.

"KISA SÜRMESİ BENİ ÇOK ÜZDÜ"

Açıklamalarının devamında Eda Ece, "Bu ülkede bu kadar kısa sürmüş olması beni çok üzdü. Çünkü dansın, eğlencenin, şarkının, mutluluğun olduğu bir yarışmaydı. İçinde başka da hiçbir şey yoktu. Sadece seyirciye bir görsel şölen sunmak, bu can sıkıcı günlerde, farklı formatlar görmek, çok güzel bir fikirdi. Ben şahsen yaptığım işten gurur duyuyorum. Çok sevdik maskeyi biz. Çok üzülüyorum şu anda bittiği için" ifadelerini kullandı.

KİM BİRİNCİ OLDU

Maske Kimsin Sen yarışmasında "Aslan" birinci oldu. Yarışmada "Aslan" ise Özge Borak çıktı.

EDA ECE KİMDİR?

Eda Ece Uzunalioğlu 20 Haziran 1990'da İstanbul'da dünyaya gözlerini açtı. Şişli Terakki Lisesi ve ardından İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümünü tamamladı. 3 kız çocuklu bir ailenin en küçüğüdür. 2011-2014 seneleri arasında Show TV'de yayınlanan Pis Yedili adlı dizideki ilk başrolü ile tanınırlığı arttı. 2013 yılında Kızım İçin sinema filminde oynadı. 2013-2015 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Beni Böyle Sev dizisine Zeyno karakteriyle diziye dâhil olmuştur. 2015 yılında Kocan Kadar Konuş sinema filminde oynadı ve Show TV'de yayınlanan İlişki Durumu: Karışık dizisinde oynadı. 2016 yılında Kocan Kadar Konuş: Diriliş sinema filminde ve Görümce sinema filminde oynadı. Mahrumlar adlı televizyon filminde oynadı ve 2017 yılında Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul adlı sinema filminde rol aldı.