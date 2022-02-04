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Eda Baba kimdir? Eda Baba kaç yaşında ve nerelidir?

Söylediği şarkılar ve sesiyle adından söz ettiren Eda Baba kimdir? Eda Baba kaç yaşında ve nerelidir? Eda Baba hayat hikayesi nedir? Eda Baba kaç yaşındadır? İşte detaylar...

57 Dakika Önce
2022-02-04 13:37:53
Eda Baba kimdir? Eda Baba kaç yaşında ve nerelidir?

EDA BABA KİMDİR?

31 Ocak 1989 doğumlu olan Eda Baba İstanbul doğumludur. Türk şarkıcı ve şarkı sözü yazarıdır. YouTube'da yorumladığı şarkılarla tanınan Eda Baba, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde Sinema ve Televizyon bölümünden mezundur.

Eda Baba 45'lik şarkı seslendirmeleri ile tanınan ve aynı zamanda Eski Bando grubunun solisti ve kurucu üyeleri arasında yer alıyordu. Eski Bando grubunun 10 sene boyunca solistliğini yapmıştır. Eda Baba'nın verdiği konserler sayesinde birçok kişiye sesini duyurmuştur. Birden fazla albümü bulunan Eda Baba'nın ilk albümü 2014 senesinde çıkarmıştır.

EDA BABANIN SOSYAL MEDYADAKİ İSMİ NEDİR?

Eda Baba'nın yer aldığı "Köpek" isimli sinema filminde konuk oyuncu olarak yer almıştır. Köpek filminde şarkı seslendirmiştir. Eda Baba Instagram kullanıcı adı "edababa" dır.

EDA BABA KAÇ YAŞINDADIR?

1989 doğumlu olan şarkıcı 33 yaşındadır.

EDA BABA'NIN ALBÜMLERİ NEDİR?

Albümleri:

Aile Albümü (2022)

Can Suyu (2020)

Bir Küçük Tebessüm (2019)

ŞARKILARI NEDİR?

Umrumda (2021)

Hatırla Sevgili (2021)

Deli Divane (2021)

Düş Bahçeleri (2021)

Dilek Taşı (2020)

Sabret (2020)

Yangın Yeri (2020)

Mağusa Limanı (2020)

Merhum- Akustik- (2020)

Her Dakika Bir Saat (2019)

Uzun İnce Bir Yoldayım (2017) .

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