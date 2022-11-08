Eczacı teşvik ek ödeme ne kadar? Eczanelere teşvik verilecek mi? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Koca açıklamasında teşvik ödemelerine ilişkin de değerlendirmede bulundu. Koca 'Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak' dedi. Bu açıklamanın ardından teşvik ne kadar? sorusu sağlık çalışanları tarafından sıkça sorulmaya başlandı.

Geçtiğimiz günlerde performansa göre ek ödeme kaldırılırken yerine ödül ve teşvike dayalı yeni bir model getirildi. Teşvik konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan daha önce önemli açıklamalar gelmişti. Koca açıklamasında "Mahsuplaşma uygulamada tamamen kaldırılmıştır. Ne sabit ödemede ne de taban ödemede mahsuplaşma olmayacak. Hastanelerde bireysel iş yüküne bağlı teşvik ödemesi yapılacak. Sunulan en küçük hizmetin karşılığı olacak. Bir tek girişim bile, sağlık çalışanının teşvik ödemesine yansıyacak." demişti.

Eczanelere teşvik verilecek mi?

Sağlık Bakanı Koca son açıklamasında eczacıları da sevindirecek bir noktaya vurgu yaptı. Koca eczacıların da teşvik ödemesinden faydalanacağını açıkladı. Melis'te gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Koca "Birinci basamak ve eczacılar olmak üzere herkes teşvik alacak" dedi.

Eczacı teşvik ek ödeme ne kadar?

Eczacı teşvik ödemelerinin ne kadar olacağı pek çok eczacı tarafından merak ediliyor.

Aile hekimi teşvik-ek ödeme ne kadar?

'Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Daire Yönetmelik' Resmi Gazete'de yayımlandı. Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 41-50 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 10'u, 51-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 21'i, 61-75 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 31'i, 76 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 42'si oranında teşvik ödemesi yapılacak.

Sağlık ocağı (Aile Sağlığı Merkezi) teşvik ödemelerinde öndenecek miktar çalışanların maaşlarına göre hastamuayene sayılarına göre farklılık gösterbilir. Teşvik ödemesi kapsamında, aile sağlığı çalışanlarına herhangi bir ihtar puanı almamış olmaları halinde, tavan ücretin yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacak. Aile hekimliği birimince yapılan günlük muayene sayısının; 40-60 arasında olması halinde tavan ücretin yüzde 1.5'i, 61 ve üzeri olması halinde tavan ücretin yüzde 3'ü oranında teşvik ödemesi yapılacak.

Yayımlanan yönetmeliğe göre, herhangi bir ihtar puanı almamış olan sözleşmeli aile hekimlerine tavan ücretin yüzde 42'si oranından teşvik ödemesi yapılacak. Ancak bu ödeme 1-10 arası ihtar puanı alanlara bir ay, 11-20 arası ihtar puanı alanlara iki ay, 21 ve üzeri ihtar puanı alanlara ise üç ay süreyle yapılmayacak.