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Ece Yaşar kimdir? Ece Yaşar kaç yaşında? İşte Ece Yaşar'ın hayatı ve biyografisi

TIMETURK / GENEL / Ece Yaşar kimdir? Ece Yaşar kaç yaşında? İşte Ece Yaşar'ın hayatı ve biyografisi

Ece Yaşar kimdir? Ece Yaşar kaç yaşında? İşte Ece Yaşar'ın hayatı ve biyografisi

Ece Yaşar kimdir? Ece Yaşar kaç yaşında? Son günlerin oldukça popüler oyuncusu Ece Yaşar'ın kim olduğu internette araştırılıyor. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Ece Yaşar son olarak Star TV'de yayınlanan Annemizi Saklarken dizisinde Derya karakterini canlandırıyor. İşte 27 yaşında olan Ece Yaşar'ın hayatı ve biyografisi...

2 Saat Önce
2021-12-08 15:15:00
Ece Yaşar kimdir? Ece Yaşar kaç yaşında? İşte Ece Yaşar'ın hayatı ve biyografisi

Ece Yaşar kimdir? Ece Yaşar kaç yaşında? Son günlerin oldukça popüler oyuncusu Ece Yaşar'ın kim olduğu internette araştırılıyor. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk Bölümü mezunu olan Ece Yaşar son olarak Star TV'de yayınlanan Annemizi Saklarken dizisinde Derya karakterini canlandırıyor. İşte 27 yaşında olan Ece Yaşar'ın hayatı ve biyografisi...

Star TV ekranlarında yayınlanan Annemizi Saklarken dizisinde Derya Güven karakterini canlandıran gen oyuncu Ece Yaşar'ın kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. İzleyiciler Ece Yaşar kimdir sorusuna yanıt arıyor. İşte genç oyuncu Ece Yaşar'ın kısa öz geçmişi...

Ece Yaşar kimdir?

Ece Yaşar Türk dizi ve film oyuncusudur.

1994 yılında dünyaya gelen Ece Yaşar 2015 yılında ilk kamera önü deneyimini yaşadı.

Yönetmen asistanlığı da yapan Ece Yaşar aynı zamanda reklamlarda seslendirme de yapmaktadır.

1.65 metre boyunda olan Ece Yaşar aynı zamanda 54 kilo ağırlığındadır.

ikizler burcu olan Ece Yaşar burcunun tüm özelliklerini de barındırıyor.

Aslen Denizlili olan Ece Yaşar oyunculuğa küçük yaşlarda merak salmıştır.

Ece Yaşar Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nda bale eğitimini tamamladı. Oyuncu olma yönünde adımlar atana Ece Yaşar Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Oyunculuk bölümünü tamamladı.

İlk olarak Kara Sevda dizisi ile ekranlara çıktı.

Tiyatro geçmişi de olan Ece Yaşar Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde Karaca karakteriyle geniş kitlelerce tanındı.

2021 yılında Exxen'de yayınlanan Ölüm Zamanı adlı dizide oynadı. Ece Yaşar son olarak Star TV'de yayınlanan Annemizi Saklarken dizisinde Derya karakterini oynuyordu.

Annemizi Saklarken dizisindeki Derya kimdir? Annemizi Saklarken Derya Güven'i kim oynuyor, gerçek adı ne?
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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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