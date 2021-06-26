Ece Üner neden istifa etti? Ece Üner neden Show TV'den ayrıldı? 7 yıldır Show TV'de Ana Haber sunuculuğu yapan ve yaşanan olaylara yaptığı yorumlar ile dikkatleri çeken Ece Üner'in istifa ettiği öğrenildi. Ece Üner'in istifa kararı sosyal medyada da gündem oldu. Ece Üner'in istifa ettiğinin duyulması üzerine sosyal medyada konuyla ilgili binlerce paylaşım yapıldı. Peki Ece Üner neden istifa etti? Ece Üner hangi kalana geçti? Ece Üner'in yeni işi ne olacak?

Ece Üner neden istifa etti? Ece Üner neden Show TV'den ayrıldı? 7 yıldır Show TV'de Ana Haber sunuculuğu yapan ve yaşanan olaylara yaptığı yorumlar ile dikkatleri çeken Ece Üner'in istifa ettiği öğrenildi. Ece Üner'in istifa kararı sosyal medyada da gündem oldu. Ece Üner'in istifa ettiğinin duyulması üzerine sosyal medyada konuyla ilgili binlerce paylaşım yapıldı. Peki Ece Üner neden istifa etti? Ece Üner hangi kalana geçti? Ece Üner'in yeni işi ne olacak?

Televizyon ekranlarının sevilen yüzü Ece Üner flaş bir karar alarak çalıştığı kurum olan Show TV'den istifa etti. Ece Üner Ocak 2014'te başladığı Show Tv serüvenine 7 yıl sonra ara verme kararı adlı. Karar Ece Üner'in severnlerini üzdü. Ancak gelen bilgilere göre Ece Üner ekranlardan uzak kalmayacak.

ECE ÜNER NEDEN İSTİFA ETTİ?

Show Tv ekranlarında sunuduğu ana haberler ile ekranların sevilen yüzü haline gelen Ece Üner istifa etti. Üner haberler ve olaylar ile ilgili yaptığı yorumlar ile dikkat çekiyordu. Peki Ece Üner neden istifa etti? Ece Üner yeni bir işe yelken açmak için istifa kararı verdi. Halk TV'de yer alan habere göre Ece Üner'in yeni adresi Kanal D olacak. Ece Üner Kanal D'de reality show programı sunacak. Ece Üner'in yeni programının adı ve yayın saati henüz belli değil.

ECE ÜNER NEDEN SHOW TV'DEN AYRILDI?

Ece Üner'in yakın çevresine şu açıklamaları yaptığı iddia edildi: "Artık bambaşka bir şey yapmak istiyordum. Şarkı dinlemek değil, şarkı söylemek istiyorum. Müge Anlı ya da Didem Arslan Yılmaz'ın yaptıkları formatla benzer olmayacak. İnsanların hayatına dokunan, onlar için hak ve adalet arayan, onların yaralarını iyileştiren bir içerik olacak"

ECE ÜNER'İN YERİNE SHOW TV'DE ANA HABERİ KİM SUNACAK?

Shoe TV'de Ece Üner'in yerine gelecek isim henüz belli değil.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.