DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Tarkan koronavirüse yakalandı
Ozan Tufan, Fenerbahçe'ye geri mi dönüyor?
Trabzonspor'dan Jamal Lewis hamlesi!
İlber Ortaylı: Andımız'ın kaldırılması zevzekliktir
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Özcan hakkında suç duyurusu
Rusya aslında ne istiyor?
Ömer Çelik'ten CHP'nin Sedef Kabaş'a ziyaretine tepki
Fenerbahçe'nin yeni sol beki Layvin Kurzawa oluyor!
TOKİ Başakşehir Kayabaşı para iadesi ne zaman yapılır? TOKİ başvuru harcı iadesi kaç günde yapılır?
AİHM'e başvuru süresi 6 aydan 4 aya indi
Ukraynalı vekillerden Türkiye'ye bayraklı teşekkür
Erick Pulgar kimdir? Erick Pulgar hangi mevkide oynuyor? Erick Pulgar hangi takımdan geldi?
Uğur Şahin'den sürpriz açıklama
Kuşadasıspor - Çarşambaspor maçını canlı izle! CANLI YAYIN
Alanya Kestelspor - İskendurunspor AŞ canlı izle! CANLI YAYIN

TIMETURK / GENEL / Ece Su Uçkan kimdir? Ece Su Uçkan kaç yaşında, nereli?

Ece Su Uçkan kimdir? Ece Su Uçkan kaç yaşında, nereli?

Ece Su Uçkan kimdir? Ece Su Uçkan kaç yaşında, nereli? Ünlü model Ece Su Uçkan yaşadığı talihsiz olayı sosyal medyadan duyurdu. Ece Su Uçkan taksi ile denize uçtuğunu ve içi su dolu taksiden hayatını zor kurtardığını anlattı. Ece Su Uçkan açıklamasında 'Araçla 2,5 metre uçtuk. Suyun altındaydık. Bir anda yüzüp canımızı kurtarmak zorunda kaldık.' dedi. Ece Su Uçkan'ın kim olduğu internette sıkça araştırılmaya başlandı.

2 Saat Önce
2022-02-02 12:51:49
Ece Su Uçkan kimdir? Ece Su Uçkan kaç yaşında, nereli?

Ece Su Uçkan'ın kim olduğu son zamanlarda oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Magazin ve moda alanında adını sıkça duyduğumuz Ece Su Uçkan yaşadığı talihsiz olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Ece Su Uçkan taksi ile denize uçtuğunu ve hayatını son anda kurtardığını duyurdu.

Ece Su Uçkan kimdir?

Ece Su Uçkan modellik yapmaktadır.

22 yaşında olan Ece Su Uçkan bekardır.

Sinema ve oyunculuğa da ilgili olan Ece Su Uçkan Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması'nda finale kalmıştı.

Mankenliğin yanında Influencerlık'da yapan Uçkan gelecek dizi ve film tekliflerine açık olduğunu ifade etti.

Ece Su Uçkan İstanbul Kadıköy'de yaşadığı kazayı sosyal medya hesabından duyurdu. Uçkan bindiği bir taksinin denize uçmasıyla hayatını zor kurtardı.

Olay Kadıköy Kalamış Marina'da meydana geldi. Ece Su Uçkan ve taksi sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Sukan ve taksici yüzerek kıyıya ulaştı.

Ece Su Uçkan, "Araçla 2,5 metre uçtuk. Suyun altındaydık. Bir anda yüzüp canımızı kurtarmak zorunda kaldık. Ama şu an taksici bey çok iyi ben de çok iyiyim ucuz kurtulduk. Yüzerek çıktık. Direk kapıyı açtığımızda suyun içinden kendimizi kurtarmak zorunda kaldık" dedi. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş