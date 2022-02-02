Ece Su Uçkan kimdir? Ece Su Uçkan kaç yaşında, nereli? Ünlü model Ece Su Uçkan yaşadığı talihsiz olayı sosyal medyadan duyurdu. Ece Su Uçkan taksi ile denize uçtuğunu ve içi su dolu taksiden hayatını zor kurtardığını anlattı. Ece Su Uçkan açıklamasında 'Araçla 2,5 metre uçtuk. Suyun altındaydık. Bir anda yüzüp canımızı kurtarmak zorunda kaldık.' dedi. Ece Su Uçkan'ın kim olduğu internette sıkça araştırılmaya başlandı.

Ece Su Uçkan'ın kim olduğu son zamanlarda oldukça fazla araştırılmaya başlandı. Magazin ve moda alanında adını sıkça duyduğumuz Ece Su Uçkan yaşadığı talihsiz olayı sosyal medya hesabından duyurdu. Ece Su Uçkan taksi ile denize uçtuğunu ve hayatını son anda kurtardığını duyurdu.

Ece Su Uçkan kimdir?

Ece Su Uçkan modellik yapmaktadır.

22 yaşında olan Ece Su Uçkan bekardır.

Sinema ve oyunculuğa da ilgili olan Ece Su Uçkan Sinemanın Kral ve Kraliçesi Yarışması'nda finale kalmıştı.

Mankenliğin yanında Influencerlık'da yapan Uçkan gelecek dizi ve film tekliflerine açık olduğunu ifade etti.

Ece Su Uçkan İstanbul Kadıköy'de yaşadığı kazayı sosyal medya hesabından duyurdu. Uçkan bindiği bir taksinin denize uçmasıyla hayatını zor kurtardı.

Olay Kadıköy Kalamış Marina'da meydana geldi. Ece Su Uçkan ve taksi sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Sukan ve taksici yüzerek kıyıya ulaştı.

Ece Su Uçkan, "Araçla 2,5 metre uçtuk. Suyun altındaydık. Bir anda yüzüp canımızı kurtarmak zorunda kaldık. Ama şu an taksici bey çok iyi ben de çok iyiyim ucuz kurtulduk. Yüzerek çıktık. Direk kapıyı açtığımızda suyun içinden kendimizi kurtarmak zorunda kaldık" dedi. .