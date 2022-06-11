Ece Mumay konseri ne zaman, saat kaçta? Vega İstanbul Ece Mumay konseri ücretli mi, ücretsiz mi? 11 Haziran Ece Mumay konseri saat kaçta başlayacak? Yaz aylarının gelmesiyle konser sezonu da açıldı. Pek çok yerel yönetim sevilen sanatçıları hayranları ile b uluştururken alışveriş merkezleri de dev konserler ile müşterilerine unutulmaz anlar yaşatmak istiyor. Vega İstanbul'da sevilen şarkıcı Ece Mumay'ın konseri şimdiden büyük ilgi gördü. Peki Ece Mumay konseri ne zaman, saat kaçta başlaayacak?

Ece Mumay konseri ne zaman, saat kaçta? Vega İstanbul Ece Mumay konseri ücretli mi, ücretsiz mi? 11 Haziran Ece Mumay konseri saat kaçta başlayacak? Yaz aylarının gelmesiyle konser sezonu da açıldı. Pek çok yerel yönetim sevilen sanatçıları hayranları ile b uluştururken alışveriş merkezleri de dev konserler ile müşterilerine unutulmaz anlar yaşatmak istiyor. Vega İstanbul'da sevilen şarkıcı Ece Mumay'ın konseri şimdiden büyük ilgi gördü. Peki Ece Mumay konseri ne zaman, saat kaçta başlaayacak?

İstanbul'un en işlek alışveriş merkezlerinden biri olan VEGA İstanbul'da sevilen sanatçılar sahne alıyor. Son olarak Ece Mumay hayranları ile buluşacak.

Ece Mumay konseri ne zaman, saat kaçta?

Ece Mumay konseri 11 Haziran Cumartesi günü yapılacak. Konser saat 20.00'de başlayacak. Konsere binlerce kişinin katılması bekleniyor.

Vega İstanbul'da konser etkinlikleri

Ücretsiz açık hava konserleri ile yazı VEGA İstanbul'da karşıla! 7'den 70'e herkes için birbirinden ünlü 7 sanatçı VEGA İstanbul'da! 7 Mayıs Eypio, 14 Mayıs İrem Derici, 21 Mayıs Simge Sağın, 4 Haziran Aleyna Tilki, 11 Haziran Ece Mumay, 17 Haziran Koray Avcı, 25 Haziran Elif Kaya! Planları iptal et, yazı VEGA'da karşıla!

Vega İstanbul hakkında

Nata Holding deneyiminden süzülüp gelen, adını güneşten elli kat daha parlak bir yıldız olan Vega'dan alan “VEGA AVM İSTANBUL” İstanbul'un en işlek AVM'lerinden biridir. Vega Avm İstanbul, Türkiye'nin ve dünyanın önde gelen giyim, ayakkabı, spor, elektronik, ev eşyası, aksesuar, hobi markalarını en avantajlı fiyatlarla konuklarına sunuyor.