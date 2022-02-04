Ece Erken'den Nihat Doğan ve Seyhan Soylu hakkında suç duyurusu

Geçen hafta eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu kaybeden sunucu Ece Erken, olayla ilgili yorum yapan Nihat Doğan ve Seyhan Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Geçen hafta ortağı olduğu mekanda uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yiteren Beşiktaş Spor Kulübü'nün eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken, Seyhan Soylu ve Nihat Doğan hakkında asılsız iddialarda bulundukları gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Sabah'ta yer alan habere göre, Erken, "Acım büyük. Hakkımda 'Öldürüleceğini biliyordu, servete konmak için yaptı' deniliyor. Bana hakaret ediyorlar" diyerek suç duyurusunda bulundu.

Olayın ardından Nihat Doğan ve Sisi lakaplı Seyhan Soylu Ece Erkenle ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Nihat Doğan, Ece Erken ile ilgili şunları söylemişti:

"Ece soru işaretleri oluşturup net açıklama yapmıyor. Sevgili Ece bırak top çevirmeyi açık açık söyle. Kim bu işin içinde? Kocam bu yüzden öldürüldü de..."

"Kaç para için kocan öldürüldü Ece? Bazı kadınlar bazı erkeklere uğursuz gelebilir. Adaletli olun. Metres hayatı yaşadı sonradan boşattırdı da aldı, doğrusu bu"

Seyhan Soylu ise, Erken ile ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şafak daha Ece ile evlenmemişti. Benan Hanım'la da boşanmamışlardı henüz. Şafak'ın sahte bir evrak göstererek Ece'yi kandırma süreci vardı boşanma davası ile ilgili. Herkes hatırlar."

"Bana dedi ki; 'İçimde bir his var, kara bulutlar var. Hiç içimden gelmiyor. Eşimden de boşanmak istemiyorum. Ece'nin ısrarı olmamış olsa. Çocuklarımdan ayrılmak istemiyorum."

"Benan da üzerime çok geliyor Seyhan bana akıl ver lütfen' dedi. Kara bulutların dolaşacağını ve iki yakamın da bir araya gelmeyeceğini de söyledi. Kanıtlarıyla ses kayıtlarıyla bunu dinleteceğim size."

"Ve Şafak bana dedi ki o dönemde bazı şeyleri kardeşimin üzerine yaptığım için kıyamet koptu dedi. Ateşe düştüm ben dedi"

.