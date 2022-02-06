Ece Erken: Artık ağlamayacağım
Eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nu silahlı bir saldırıda kaybeden Ece Erken, “Eşimi üzmemek için artık ağlamayacağım. Ama çok zor” dedi
2022-02-06 07:33:33
Ece Erken'in avukat eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçen hafta silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. Eşinin ölümünün ardından zor günler geçiren Erken'in çevresindekilerin uyarılarına rağmen sürekli ilaç kullanıp uyumak istediği öğrenildi.
Ünlü sunucunun, eşinin kullandığı tespihi de elinden hiç bırakmadığı ortaya çıktı. Önceki gün eşi için mevlit okutan Erken, "Hocayla konuştum, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım. Ama çok zor, dayanamıyorum" diye konuştu. .
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