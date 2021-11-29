Ece Ergönenç kimdir? Ünlü yazar Ece Ergönenç'in başı sosyal medya tacizcisi ile dertte. Kendisine platonik olarak aşık olan Hamza Ş. adlı şahıs tarafından hayatı kabusa dönen Ece Ece Ergönenç korkudan sokağa bile çıkamadığını ifada etti. Medyada yansıyan haberlerin ardından vatandaşlar Maia Ece Ergönenç nereli? Ece Ergönenç kitapları hangileri? gibi soruları sormaya başladı. İşte Ece Ergönenç'in hayatı ve biyografisi...

Ece Ergönenç kimdir? Maia Ece Ergönenç nereli? Ece Ergönenç kitapları hangileri? Ünlü yazar Ece Ergönenç'in hayatı sosyal medayadan kendisine sürekli mesaj atan ve onunla evli olduğunu söyleyen şahıs tarafından kabusa dönmüş durumda. Sabah'tan Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, Hamza Ş., yazar ile daha önceden evli olduğunu ancak kendisinin onu hatırlamadığını öne sürerek hemen her gün sosyal medya üzerinden mesaj atıyor.

Ece Ergönenç korkudan sokağa çıkamaz olduğunu ve psikolojisinin bozuldıuğunu anlattı. Ece Ergönenç yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Beş yıldır peşimde. Defalarca şikayet ettim, uzaklaştırma kararı aldırdım. Korkuyorum. Samuray kılıçlı katil gibi anormal sözleri var. Kendisinin Adem, benim Havva olduğumu, iki çocuğumun kendisinden olduğunu ancak benim bunu hatırlamadığımı öne sürüyor."

Ece Ergönenç kimdir?

Ece Ergönenç aslen İzmirli'dir.

1982 yılında İzmir'de dünyaya gelen Ece Ergönenç yazardır.

Üniversite eğitimine kadar olan eğitimlerini İzmir'de tamamlayan Ece Ergönenç Bilkent Üniversitesi MütercimTercümanlık bölümünü bitirdi.

Ardından yurt dışında Sorbonne Üniversitesi'nde Ekonomi&Psikoloji bölümünde eğitim gördü.

İstanbul'da kısa süre dergi editörlüğü yaptıktan sonra İran'da yaşamaya başladı. İran'da yaşadığı sekiz sene boyunca farklı ezoterik sistemlere ve ruhsal konulara eğildi.

İyi derecede Fransızca ve İngilizce, orta derecede Farsça bilmektedir.

2000 yılından beri çeşitli kurslara ve eğitimlere katılarak bilinçaltı ve ruhsal gelişim üzerine çalıştı.

2014 yılında Türkiye'ye dönerek çalışmalarına devam etti. Çeşitli seminerler ve eğitimler vererek hem eğitimlerine hem de çalışmalarına devam etmektedir.

İki oğluyla birlikte İzmir'de yaşamaktadır.

Ece Ergönenç kitapları hangileri?

Ece Ergönenç "İçimdeki" adlı kitabın yazarıdır.

İçimdeki kitabı hakkında

Nefes, hızla dönüşmekteydi. Taşıdığı genler, onu gerçekle acımasızca yüzleştirirken bugüne kadar inandığı tüm gerçekler yıkılıyordu. Nefes yeniden doğuşunun şafağında, en büyük karanlığını yaşıyordu...

Ezberlerle zihnini yöneten bir insan kopyasının, gerçek bir yaşam yaratma şansı var mıydı? Sorgulamadan var olmanın bedelini, kendini unutarak mı ödüyordu insan?

Ve insan, kendi yüceliğini idrak etmedikçe gerçek bir yaşam yaratamayacaktı.

Evrim... Her varlık mutlak potansiyeline doğru evrilirken bu aslında değişimden öte düzeltmedir. Dışarıdan tahmin edilemeyen bu mutasyonun alacağı son hal, varlık içinde tam krokisiyle kayıtlıdır. İnsanın evriminin düzlemi öngörülemese de DNA'sına kayıtlı olan öz program ile ulaşacağı mutlak potansiyeli tanrısallıktır. Çünkü insan bunun için kodlanmıştır.

En büyük değişim de bir engelle karşılaştığı anda yaşanmaya başlar. Bunlar da korkularıdır. Ve insan, zihin hapishanesinden çıkmaya cesaret ederse, içinde kayıtlı bulunan güce ulaşacaktır.

Soluksuz okuyacağınız bu roman, büyük bir dönüşümün hikâyesidir...

Siz de dönüşüme hazır mısınız?

başı sosyal medya tacizcisi ile dertte. Kendisine platonik olarak aşık olan Hamza Ş. adlı şahıs tarafından hayatı kabusa dönen Ece Ece Ergönenç korkudan sokağa bile çıkamadığını ifada etti. Medyada yansıyan haberlerin ardından vatandaşlar gibi soruları sormaya başladı. İşte Ece Ergönenç'in hayatı ve biyografisi...

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.