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Ece Baş kimdir? Ece Baş'ın ölüm nedeni nedir?

Ece Baş kimdir? Ece Baş'ın ölüm nedeni nedir? İzmir'de yaşayan 23 yaşındaki Ece Baş kaldığı apartmanın 7. katından aşağı düşerek hayatını kaybetti. Ece Baş'ın ölüm nedenine dair geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

2 Saat Önce
2022-01-27 10:26:53
Ece Baş kimdir? Ece Baş'ın ölüm nedeni nedir?

İzmir'de genç bir kadın 7. kattan düşerek hayatını kaybetti. Olay Göztepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Ece Baş isimli 23 yaşındaki genç kız 11 katlı binanın 7. katından beton zemine düştü. Olay yerine gelen ekipler Ece Baş'ın hayatını kaybettiğini öğrendi. Baş'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ece Baş kimdir?

Ece Baş İzmir Konak'ta Göztepe Mahallesi İnönü Caddesi'nde yaşıyordu. 23 yaşında olan Ece Baş yaşadığı apartmanda 7. kattan aşağı düştü.

İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Baş'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ekiplerin olayla ilgili geniş çaplı soruşturması devam ediyor. .

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