Ebubekir Sofuoğlu kalp krizi mi geçirdi? Ebubekir Sofuoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Ebubekir Sofuoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Ebubekir Sofuoğlu kalp krizi mi geçirdi? SAÜ öğretim üyesi Ebubekir Sofuoğlu geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini üzdü. Peki ama Ebubekir Sofuoğlu son durumu ne? İşte detaylar!

Ebubekir Sofuoğlu'nun sağlık durumu nasıl? Ebubekir Sofuoğlu kalp krizi mi geçirdi? SAÜ öğretim üyesi Ebubekir Sofuoğlu geçirdiği kalp kriziyle sevenlerini üzdü. Peki ama Ebubekir Sofuoğlu son durumu ne? İşte detaylar

Ebubekir Sofuoğlu kalp krizi mi geçirdi?

Ani bir kalp krizi geçiren Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ebubekir Sofuoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

Yoğun bakıma alınan Sofuoğlu'nun anjiyo olduğu öğrenildi.

Kenan Sofuoğlu ve Ebubekir Sofuoğlu akraba mı?

Kenan Sofuoğlu ile aynı soyismi taşıyan Ebubekir Sofuoğlu'nun akraba olup olmadıkları merak konusu oldu. Doğum yerleri de aynı olan ünlülerin akraba olup olmadıklarına dair bir açıklama henüz bulunmuyor. Açıklama yapıldığı takdirde detayları haber sitemizden öğrenbilirsiniz.