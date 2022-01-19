DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Filistinli kadın 70 yıldır yaşadığı evini İsrail'e vermemek için direniyor
Evlilik Hakkında Her Şey 15. bölüm tek parça izle | Evlilik Hakkında Her Şey son bölüm full izle
Sinpaş'tan 2.2 milyarlık yeni nesil proje
Almanya'da ''Ukrayna'ya silah verilmeli mi? '' tartışması
Kazakistan: KGAÖ Barış Gücü ülke topraklarından tamamıyla çekildi
Almanya'dan sonra İngiltere'de de enflasyon son 30 yılın en yüksek düzeyine çıktı
Postacı, teslim etmeye üşendiği 7 bin gönderiyi çöpe attı
Destan 7. bölüm full izle | Destan yeni bölümde neler oldu özeti
Bursa itfaiyesi 19 bin olaya müdahale etti
Rekabet Kurul'u 5 otomobil şirketinden sözlü savunma aldı
Süper Lig puan durumu | TFF 2021-22 Süper Lig sıralaması
Omicron varyantına iki yeni belirti daha eklendi
TESK'ten akaryakıt çağrısı: ÖTV alınmasın
'Vatansever milyonerler'den çağrı: Zenginlerden servet vergisi alınsın
Mardin'de feci kaza! 4'ü TIR 8 araç birbirine girdi

TIMETURK / GENEL / Ebru Polat kimdir? Bahçeli Ebru Polat'ı vekil mi yapmak istedi?

Ebru Polat kimdir? Bahçeli Ebru Polat'ı vekil mi yapmak istedi?

Flash TV'de yayınlanan, moderatörlüğünü Seyhan Soylu'nun yaptığı, 'Sisi' lakaplı 'Al Sana Haber' programına konuk olan pop müzik sanatçısı Ebru Polat; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini MHP'den vekil adayı yapmak istediğini iddia etti, ancak kendisinin kabul etmediğini iddia etti.

2 Saat Önce
2022-01-19 12:07:41
Ebru Polat kimdir? Bahçeli Ebru Polat'ı vekil mi yapmak istedi?

Ebru Polat, canlı yayında MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, kendisini MHP'den vekil aday adayı yapmak istediğini fakat kendisinin kabul etmediğini öne sürdü. Polat, "Hatta beni Erol Köse'ye götüren de Sayın Başkanımızdır" ifadelerini kullandı.

Polat, yayında şunları söyledi:

"Sayın Başkanımız sağ olsun beni MHP'den vekil aday adayı yapmak istemişti. O kadar büyük sorumluluk alamayacağımı söylemiştim. Hatta beni Erol Köse'ye getiren de Sayın Başkanımızdır. 'Bak bu kızımız sanatçı olmak istiyor, yardımcı ol' diye getiren... Erol Köse bilir, şahittir buna." .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş