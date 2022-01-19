Ebru Polat kimdir? Bahçeli Ebru Polat'ı vekil mi yapmak istedi?

Flash TV'de yayınlanan, moderatörlüğünü Seyhan Soylu'nun yaptığı, 'Sisi' lakaplı 'Al Sana Haber' programına konuk olan pop müzik sanatçısı Ebru Polat; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisini MHP'den vekil adayı yapmak istediğini iddia etti, ancak kendisinin kabul etmediğini iddia etti.

Ebru Polat, canlı yayında MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin, kendisini MHP'den vekil aday adayı yapmak istediğini fakat kendisinin kabul etmediğini öne sürdü. Polat, "Hatta beni Erol Köse'ye götüren de Sayın Başkanımızdır" ifadelerini kullandı.

Polat, yayında şunları söyledi:

"Sayın Başkanımız sağ olsun beni MHP'den vekil aday adayı yapmak istemişti. O kadar büyük sorumluluk alamayacağımı söylemiştim. Hatta beni Erol Köse'ye getiren de Sayın Başkanımızdır. 'Bak bu kızımız sanatçı olmak istiyor, yardımcı ol' diye getiren... Erol Köse bilir, şahittir buna." .