Ebru Gündeş ve Murat Boz'un düeti! Ebru Gündeş ve Murat Boz'un yeni şarkısı çıktı mı?

Ebru Gündeş ve Murat Boz yine düet yaptı. Önceki düetleriyle milyonların kalbini kazanan Ebru Gündeş ve Murat Boz bir kez daha kamera karşısına geçti. 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi aşıkların kalbine dokunacak olan şarkıda, ikili; 'Sonsuza Dek'' dedi. İşte haberin detayları...

İkili, 2017 yılında birlikte seslendirdikleri 'Gün Ağardı'yla ile tüm platformların zirvesine ulaştı. Gündeş ve Boz, 5 yıl aradan sonra düet yaparak sevenleriyle buluştu. Söz ve müziği Nezih Üçler'e ait olan şarkının aranjesini Mustafa Ceceli yaptı. 'Sonsuza Dek'in klip çekimlerinde yönetmen koltuğunda Gülşen Aybaba oturdu.

15 saat süren çekimlerde iki yıldız isim, Kemerburgaz'da bir villada kamera karşısına geçti. 'Sonsuza Dek' bugün Blue Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Sonsuza Dek Şarkı Sözleri