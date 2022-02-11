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TIMETURK / GENEL / Ebru Gündeş ve Murat Boz'un düeti! Ebru Gündeş ve Murat Boz'un yeni şarkısı çıktı mı?

Ebru Gündeş ve Murat Boz'un düeti! Ebru Gündeş ve Murat Boz'un yeni şarkısı çıktı mı?

Ebru Gündeş ve Murat Boz yine düet yaptı. Önceki düetleriyle milyonların kalbini kazanan Ebru Gündeş ve Murat Boz bir kez daha kamera karşısına geçti. 14 Şubat Sevgililer Günü öncesi aşıkların kalbine dokunacak olan şarkıda, ikili; 'Sonsuza Dek'' dedi. İşte haberin detayları...

1 Saat Önce
2022-02-11 13:53:25
Ebru Gündeş ve Murat Boz'un düeti! Ebru Gündeş ve Murat Boz'un yeni şarkısı çıktı mı?

İkili, 2017 yılında birlikte seslendirdikleri 'Gün Ağardı'yla ile tüm platformların zirvesine ulaştı. Gündeş ve Boz, 5 yıl aradan sonra düet yaparak sevenleriyle buluştu. Söz ve müziği Nezih Üçler'e ait olan şarkının aranjesini Mustafa Ceceli yaptı. 'Sonsuza Dek'in klip çekimlerinde yönetmen koltuğunda Gülşen Aybaba oturdu.

15 saat süren çekimlerde iki yıldız isim, Kemerburgaz'da bir villada kamera karşısına geçti. 'Sonsuza Dek' bugün Blue Music etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Sonsuza Dek Şarkı Sözleri

'Sonsuza Dek'

Sevdayı bilmezdim senden önce

Sanki yeniden doğdum ellerinde

Sevdayı bilmezdim senden önce

Sanki yeniden doğdum ellerinde

Gönlüm huzur buldu gözlerinde

Ben karar verdim şimdi sıra sende

Gönlüm huzur buldu gözlerinde

Ben karar verdim şimdi sıra sende

Benimle bir hayat kurar mısın?

Öykümüzü baştan yazar mısın?

Sonsuza dek benimle yaşar mısın?

Hoş geldin ömrüme gözümün bebeği

Benimle bir hayat kurar mısın?

Öykümüzü baştan yazar mısın?

Sonsuza dek benimle yaşar mısın?

Hoş geldin ömrüme gözümün bebeği

Kalbimin sahibi kanatsız meleğim

Sevdayı bilmezdim senden önce

Sanki yeniden doğdum ellerinde

Sevdayı bilmezdim senden önce

Sanki yeniden doğdum ellerinde

Gönlüm huzur buldu gözlerinde

Ben karar verdim şimdi sıra sende

Gönlüm huzur buldu gözlerinde

Ben karar verdim şimdi sıra sende

Benimle bir hayat kurar mısın?

Öykümüzü baştan yazar mısın?

Sonsuza dek benimle yaşar mısın?

Hoş geldin ömrüme gözümün bebeği

Benimle bir hayat kurar mısın?

Öykümüzü baştan yazar mısın?

Sonsuza dek benimle yaşar mısın?

Hoş geldin ömrüme gözümün bebeği

Kalbimin sahibi kanatsız meleğim

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