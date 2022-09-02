Ebru Gündeş evlendi mi? Ebru Gündeş kiminle evlendi? Rassan Khoshnaw kimdir? soruları şu sıralar magazin gündeminde oldukça sık soruluyor. Ebru Gündeş geçtiğimiz yıl 11 yıl evli kaldığı Reza Zarrap'tan boşanmıştı. Ebru Gündeş'in adı geçtiğimiz günlerde Rassan Khoshnaw ile anılmaya başlandı. Ebru Gündeş'in konserlerinde sürekli en ön masada olan Rassan Khoshnaw'ın kim olduğu merak edilirken ortaya atılan iddia herkesi şaşırttı.

Ebru Gündeş evlendi mi? Ebru Gündeş kiminle evlendi? Rassan Khoshnaw kimdir? soruları şu sıralar magazin gündeminde oldukça sık soruluyor. Ebru Gündeş geçtiğimiz yıl 11 yıl evli kaldığı Reza Zarrap'tan boşanmıştı. Ebru Gündeş'in adı geçtiğimiz günlerde Rassan Khoshnaw ile anılmaya başlandı. Ebru Gündeş'in konserlerinde sürekli en ön masada olan Rassan Khoshnaw'ın kim olduğu merak edilirken ortaya atılan iddia herkesi şaşırttı.

Şarkıları ve özel yaşantısı ile gündemden düşmeyen Ebru Gündeş hakkında evlilik iddiaları ortaya atılmıştı. 2021 yılında 11 yıllık evliliğini bitiren Ebru Gündeş, Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Evlilik iddiaları magazin kulislerinde konuşulmaya başlanınca Ebru Gündeş evlendi mi? Ebru Gündeş kiminle evlendi? soruları vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı.

Ebru Gündeş evlendi mi?

Ebru Gündeş'ine vlendiği iddia edildi. Ancak bu iddia doğrulanmadı. Ebru Gündeş de iddialar karşısında sessizliğini koruyor.

Ebru Gündeş kiminle evlendi?

Son zamanlarda özel hayatı ile magazin gündeminde yer bulan Ebru Gündeş hakkında evlilik iddiaları ortaya atıldı. Ebru Gündeş kiminle evlendi? sorusu ise pek çok kişi tarafından soruluyor. Ebru Gündeş'in bir süredir Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile birlikte olduğu iddia edildi. İddialar taraflar tarfından henüz doğrulanmadı. Ebru Gündeş de konuya dair henüz açıklama yapmadı.

Rassan Khoshnaw kimdir?

Rassan Khoshnaw'un kim olduğu son zamanlarda sıkça araştırılmaya başlandı.

Rassan Khoshnaw Iraklı zengin bir iş insanıdır. Rassan Khoshnaw lüks arabaların içinden sık sık paylaştığı fotoğraflarla biliniyordu. Kuzey Itak bölgesinde faaliyet gösterdiği öğrenilen Rassan Khoshnaw'un 28

yaşında olduğu biliniyor.

Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw arasında aşk dedikolaru son günlerde magazin gündeminin zirvesinde bulunuyor. Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw, Ebru Gündeş'in sahne aldığı yerlerde en ön sıradan sanatçıyı izliyor.

Rassan Khoshnaw-Bahar Candan iddiası

Seyhan Soylu magazin dünyasını sarsan flaş bir açıklamaya imza attı. Bahar Candan ile çok yakın olan Seyhan Soylu, Al Sana Haber'de şoke eden bir iddia ortaya attı. Sisi, Rassan Khoshnaw ve Bahar Candan'ın daha önce birlikte olduğunu söyledi. Seyhan Soylu açıklamasında "Bahar Candan kürtaj olmak zorunda kaldı" dedi. Seyhan Soylu'dan bomba bir iddia geldi. "Bahar benim kızım gibidir" diyen Seyhan Soylu şoke eden açıklamalar yaptı. "Ebru beraberken Rassan her iki tarafı da idare ediyordu. Ebru Gündeş onunla beraber ama evlenmedi. Çocuğuna da bir kardeş yapmaz. Rassan Bahar'ın Dubai'deki evini tuttu. Onu hamile bıraktı, 2 aylıkken de aldırdılar."