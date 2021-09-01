Birçok başarılı şarkıya imza atan Ebru Gündeş, yıllardır eskimeyen sesiyle hayranlarının karşısına çıkmaktadır. Ebru Gündeş’in sevilen şarkılarının başında Araftayım gelmektedir. Birçok kişi Ebru Gündeş’in Araftayım şarkısının sözlerini araştırmaktadır. Peki Araftayım şarkısının sözleri nelerdir?

Birçok başarılı şarkıya imza atan Ebru Gündeş, yıllardır eskimeyen sesiyle hayranlarının karşısına çıkmaktadır. Ebru Gündeş'in sevilen şarkılarının başında Araftayım gelmektedir. Birçok kişi Ebru Gündeş'in Araftayım şarkısının sözlerini araştırmaktadır. Peki Araftayım şarkısının sözleri nelerdir?

Ebru Gündeş Araftayım şarkısının sözleri

Bugün yaşıyorsam, yarın beni vuracak

Aşk kokan yatağımın yalnız tarafı

Biliyorum susacak, bi' yerde haklılığım

Bende hata yaptımlara bırakıp lafı

Ben sen yokken her yerde, ya da hiçbir yerdeyim

Merak edersen eğer, neredeyim kiminleyim

Şimdilik araftayım, firardayım, hastayım hatta

Kimbilir, kaç bahar sonra iyileşir yürek?

Bir haftayım, on günüm, son günüm hatta

Belki ölmek için bile, yardımın gerek

Şimdilik araftayım, firardayım, hastayım hatta

Kimbilir, kaç bahar sonra iyileşir yürek?

Bir haftayım, on günüm, son günüm hatta

Belki ölmek için bile, yardımın gerek

Bugün yaşıyorsam, yarın beni vuracak

Aşk kokan yatağımın yalnız tarafı

Biliyorum susacak, bi' yerde haklılığım

Bende hata yaptımlara bırakıp lafı

Ben sen yokken her yerde, ya da hiçbir yerdeyim

Merak edersen eğer, neredeyim kiminleyim

Şimdilik araftayım, firardayım, hastayım hatta

Kimbilir, kaç bahar sonra iyileşir yürek?

Bir haftayım, on günüm, son günüm hatta

Belki ölmek için bile, yardımın gerek

Şimdilik araftayım, firardayım, hastayım hatta

Kimbilir, kaç bahar sonra iyileşir yürek?

Bir haftayım, on günüm, son günüm hatta

Belki ölmek için, bile yardımın gerek

Ebru Gündeş'in hayat hikayesi

Şarkılarıyla birçok kişinin gönlüne taht kuran Ebru Gündeş'in hayat hikayesi de hayranları tarafından oldukça merak edilmekte. Peki Ebru Gündeş kimdir? Ebru Gündeş nerelidir? Ebru Gündeş kaç yaşındadır?

Usta sanatçı Ebru Gündeş 12 Ekim 1974 yılında İstanbul'da dünyaya gözlerini açmıştır. Babası Remzi Gündeş, Ebru Gündeş henüz 5 yaşındayken ailesini terk edip evden ayrılmıştır. Eğitimine Ankara'da başlayan Ebru Gündeş, ailesinin yaşadığı maddi zorluklardan dolayı öğrenimine devam edememiştir. Ailesine maddi anlamda destek olmak için okuldan ayrılan Ebru Gündeş, belli bir süre tekstil atölyelerinde çalışmıştır. Henüz genç bir kızken, o dönem daha yeni kurulan Raks Neşe Müzik'in ortağı Neşe Demirkat ile tanışmış ve bu tanışma onun hayatında bir dönüm noktası olmuştur.

Ebru Gündeş'in sanat kariyeri

Ebru Gündeş 1993 yılında çıkarmış olduğu Tanrı Misafiri albümünden önce, sahne tecrübesi kazanabilmek için Emel Sayın ile birlikte çalışmıştır. Bu süreçte iyice deneyim kazanan Ebru Gündeş, ilk albümünü çıkartmasıyla bu alanın içine daha çok dahil olmuştur. Özellikle bu albüm ile hem sanat camiasında hem de müzik severler arasında popülaritesi artan güzel sanatçı birçok ödüle de layık görülmüştür. Kral TV tarafından verilen Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Kadın TSM Sanatçısı ünvanını 1994,1995 ve 1996 yıllarında üç kere almıştır.

İlk albümü ile başarıyı yakalayan Ebru Gündeş, daha sonra 1994 yılında henüz 20 yaşındayken ikinci albümü olan Tatlı Bela'yı hayranlarının beğenisine sunmuştur. Daha sonra albüm çıkartmaya devam eden Ebru Gündeş, Kurtlar Sofrası albümüyle dizi ve film tekliflerini de daha çok değerlendirmeye başlamıştır.

1 Aralık 1999 yılında çıkartmış olduğu Dön Ne Olur albümü ile sevenlerinin karşısına çıkan Ebru Gündeş, albümün tanıtım lansmanında kameraların önünde beyin kanaması geçirmiştir. O dönem henüz 25 yaşında olan ünlü sanatçı Ebru Gündeş, belli bir müddet sahnelerden ayrılmıştır. Bu ayrılık sürecinde özellikle son çıkardığı albümü 1 milyon satan Gündeş, 1 yıl sonra tekrardan yeni albümüyle sevenlerinin karşısına çıkmıştır.

2000 yılında bir ilk yaşayarak Bostancı Kültür Merkezinde konser veren Ebru Gündeş buradan elde ettiği gelirleri Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Vakfı Hastanesi Reanimasyon Kliniği´ne bağışlayarak birçok kişinin gönlüne taht kurmuştur.

Ebru Gündeş, üç kere evlenmiştir ve yaptığı bu evliliklerin sonuncusundan Alara isminde bir kızı olmuştur. İlk evliliğini 1990 yılında henüz 16 yaşındayken Hamdi Vardar ile yapan Gündeş, 1993 yılında bu evliliğini sonlandırmıştır. Daha sonra 2002 yılında Ömer Durak ile evlenen Ebru Gündeş'in bu evliliği de 1 yıl sürmüştür. Son olarak ise 2010 yılında iş adamı Reza Zarrab ile evlenen usta sanatçı, bu evliliğinden kızı Alara doğmuştur. Özellikle Reza Zarrab'ın yaşadığı problemlerden dolayı sürekli gündemde olması ve sonrasında yaşanan gelişmelerden dolayı Ebru Gündeş, eşi Reza Zarrap'tan da boşanmıştır.

Popstar Alaturka ve O Ses Türkiye'de jurilik de yapan Ebru Gündeş, birçok dizide ve filmde de rol almıştır.

Ebru Gündeş'in albümleri

1993 - Tanrı Misafiri

1994 - Tatlı Bela

1995 - Ben daha Büyümedim

1997 - Kurtlar Sofrası

1998 - Sen Allah'ın Bir Lutfusun

1999 - Dön Ne Olur

2000 - Dön Ne Olur Remixes

2001 - Ahdım Olsun

2002 - Ahdım Olsun Remixes

2003 - Şahane

2004 - Bize de Bu Yakışır

2006 - Kaçak

2008 - Evet

2011 - Beyaz

2012 - 13,5

2014- Araftayım

Ebru Gündeş'in rol aldığı filmler

1993 - Tanrı Misafiri

1995 - Fırtınalar

1997 - Deli Divane

1999 - Sen Allah'ın Bir Lütfusun

1999 - Affet Beni

2006 - İmkansız Aşk

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