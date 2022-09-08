Ebru Cündübeyoğlu ve Güçlü Mete boşandı mı? Ebru Cündübeyoğlu neden boşandı? Ebru Cündübeyoğlu'nun çocuğu var mı?

Ebru Cündübeyoğlu ve Güçlü Mete boşandı mı? 19 yıllık eşi Güçlü Mete'den boşandığı haberleriyle Ebru Cündübeyoğlu gündeme geldi. Haberi doğrulayan Cündübeyoğlu, sevenlerini merak içinde bıraktı. Peki Ebru Cündübeyoğlu neden boşandı? Ebru Cündübeyoğlu'nun çocuğu var mı? İşte detaylar!

19 yıllık eşi Güçlü Mete'den boşandığı haberleriyle Ebru Cündübeyoğlu gündeme geldi. Haberi doğrulayan Cündübeyoğlu, sevenlerini merak içinde bıraktı. Peki Ebru Cündübeyoğlu neden boşandı? Ebru Cündübeyoğlu'nun çocuğu var mı? İşte detaylar!

Ebru Cündübeyoğlu ve Güçlü Mete boşandı mı?

Ebru Cündübeyoğlu neden boşandı? 19 yıldır birliktelik yaşayan çift dün Büyükçekmece Aile Mahkemesi'nde anlaşmalı olarak boşandı. Bir gazeteye röportaj veren Cündübeyoğlu, eşiyle ayrıldığını doğruladı fakat bir açıklama yapmadı.

Ebru Cündübeyoğlu'nun çocuğu var mı?

Güçlü Mete ile 2003 yılında evlenen Ebru Cündübeyoğlu'nun bu evlilikten Duru adında bir kızı var. 2005 yılında dünyaya gelen Duru şu an 17 yaşında.

Ebru cündübeyoğlu kimdir?

Ebru Cündübeyoğlu, 10 Eylül 1974; Heilbronn, Almanya doğumlu; tiyatro, sinema, dizi oyuncusu, şarkıcı ve yazardır.

Televizyon programlarında sunuculuk yaparak genç yaşta geniş kitlelerce tanındı, tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu yaptı. 2005 yılına ilk şiir kitabını, 2019'da ilk romanını yayımladı.

Ailesi

Diş doktoru Ertuğrul Cündübeyoğlu ile 1970 Türkiye Güzelleri'nden Hülya Cündübeyoğlu'nun tek çocuğudur. Ortaöğrenimi İstanbul ve Adapazarı'nda, yükseköğrenimini Uludağ Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü'nde tamamladı.

Türkiye güzeli ünvanı

1993 yılında Türkiye güzellik yarışmasına katıldı, 1970'te annesinin dördüncü seçildiği yarışmada, kendisi de Türkiye 4. güzeli seçildi. Aynı yıl televizyonculuğa başladı. 1993-1997 yılları arasında, ilki TRT'de yayımlanan ''Bir Başka Gece'' adlı program olmak üzere pek çok eğlence programının sunuculuğunu üstlendi ve yapımında çalıştı. Hafta içi her gün, canlı yayınlanan aktüel-eğlence programı "Sabah Şekerleri'''nde sunuculuk yaparak 20'li yaşlarında iken Türkiye'de büyük bir seyirci kitlesi tarafından tanındı.

Dizi-film geçmişi

1997 yılında Gülüm dizisindeki rolü ile dizi oyunculuğuna, 1999 yılında Sadri Alışık Tiyatrosu'nun sahnelediği Fehimpaşa Konağı adlı komedide ‘Mihriban' rolünü oynayarak tiyatro oyunculuğuna başladı. Deli Yürek dizisinde ‘Avukat Ayşegül', Koçum Benim dizisinde Deniz öğretmen, Omuz Omuza'da ‘Sevilay', Yalancı Romantik'te ‘İpek', Avrupa Avrupa'da Gülbahar, Evli ve Öfkeli'de ‘Seray televizyon dizilerinde canlandırdığı rollerden bazılarıdır. Tiyatro oyunculuğuna 2008'de Tiyatro Kedi'nin sahneye koyduğu Çalıkuşu adlı oyunda Feride'nin Anadolu'ya gittiği dönemi, Kibarlık Budalası'nda Nicole, 2018'de Gergedan Yapım'ın sahnelediği Ölü'n Bizi Ayırana Dek adlı komedide Cansu karakteri gibi rollerle devam etti.

Evlilik hayatı

2003 yılında radyo programcısı Mert Güçlü Mete ile evlendi. Bu evlilikten bir de çocuğu bulunuyor.

Yazarlık geçmişi

2000'lerin başlarında şiir kaleme alan Cündübeyoğlu'nun Aşılı Kolum adlı ilk şiir kitabı 2005'te yayımlandı. Şiirlerinde çocukluğa özlem, aşk, ayrılık, yaşlanma ve hayatın geçiciliği temalarını işledi. İlk romanı Ferda, 2019 yılında yayımlandı. Bu romanda yazar olan Alzheimer hastası bir kadının hikayesini kendi iç sesi ile anlattı.

Şarkıcılık geçmişi

2013'te 20. sanat yılı vesilesiyle ''Sevdiğim Şarkılar'' adlı Türk sanat müziği albümünü, daha sonraki yıllarda Dertlerimi Zincir Yaptım, Kalbimin Efendisi adlı teklileri çıkardı. Sevdiğim Şarkılar albümünde bestesi kendine ait bir şarkıya (Neyledin Yar) yer verdi.

Disleksi hastalığı

40 yaşında iken disleksi olduğunu fark etti. Disleksi ve öğrenme güçlüğü hakkında konuşmalar yaparak ve kendi hikayesini anlatarak bu konuda farkındalık yaratmaya çalıştı. .