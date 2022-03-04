Ebru Cızdan kimdir? Ebru Cızdan ölüm nedeni nedir? Ebru Cızdan öldürüldü mü? İstanbul Beşiktaş'ta meydana gelen olayda Ebru Cızdan hayatını kaybetti. Otelin çatısından düştüğü belirlenen Ebru Cızdan'ın kim olduğu araştırılırken olaydan kısa süre sonra Ebur Cızdan'ın eşi Özgür A. gözaltına alınarak tutuklandı. Ebru Cızdan'ın ölümü üzerine ekiplerin detaylı soruşturması devam ediyor. Peki Ebru Cızdan neden öldü?

Ebru Cızdan kimdir? Ebru Cızdan ölüm nedeni nedir? Ebru Cızdan öldürüldü mü? İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir otelin çatısından düşen Ebru Cızdan hayatını kaybetti. Ekipler olayı detaylı şeiklde incelemeye aldı. Ebur Cızdan ile aynı odada olduğu belirlenen eşi Özgür A. gözaltına alındı. Ebru Cızdan'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Ebru Cızdan kimdir?

Ebru Cızdan İstanbul Beşiktaş'ta bir otelin çatı katından düşerek hayatını kaybetti.

Ebru Cızdan'ın Gıda ve İnşaat firması sahibi olduğu öğrenildi. Olay anında Ebru Cızdan'ın 26 yıllık eşi Öznür A. gözaltına alındı.

Ebru Cızdan Almanya'da eşi ile birlikte yaşıyordu. Evli ve 2 çocuk annesi olan Ebru Cızdan İstanbul Beşiktaş'ta bir otelin çatısından düşerek hayatını kaybetti.

Ebru Cızdan ölüm nedeni nedir?

Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Ebru Cızdan'la olay anında aynı odada olan 26 yıllık eşi Özgür A. gözaltına alındı.

Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri yapılan Özgür A. 25 Şubat 2022 tarihinde ticaret ve turistik amaçlı Türkiye'ye geldiklerini olaydan bir gün önce olayın meydana geldiği otele yerleştiklerini söylediği belirtildi.

Olay gecesi Otele yakın bir barda alkol aldıklarını söyleyen Özgür A., eşinin alkolün etkisiyle barda olay çıkardığını bu nedenle saat 01.00 sıralarında otele geri döndüklerini anlattı.

Odalarına çıktıklarında eşinin biraz hava alacağını söyleyerek terasa çıktığını anlatan Özgür A. "Onu merak ettim. Terasa baktığımda göremedim. Daha sonra onun çatıya çıktığını fark ettim. Onu indirmeye çalıştım. Ancak başarılı olamadım. Aşağı düştü" dediği öğrenildi.

Çiftin sokakta yaşadığı kavga kameralara yansıdı. Görüntülerde Özgür A.'nın kendisine doğru hamle yapan eşini sakinleştirmeye çalıştığı görüldü. Poliste işlemleri tamamlanan Özgür Aydoğan adliyeye sevk edildi. Özgür A. tutuklandı. .