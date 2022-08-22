Ebru Baki kovuldu mu? Ebru Baki Haber Türk'te neden yok? Para Gündem programı neden yayınlanmıyor? Sosyal medyada yer alan görüntüleri uzun süre tartışılan spiker Ebru Baki ile ilgili Habertürk kanalından flaş bir hamle geldi. Para Gündem programının sunucusu Ebru Baki'nin yayın sırasında uyukladığı anlar oldukça konuşulmuştu. Kanal yönetiminden Ebru Baki ile ilgili karar geldi.

Habertürk'ün sevilen spikerlerinden ve program sunucularından olan Ebru Baki son zamanlarda sosyal medyada oldukça fazla konuşuluyordu. Spikerliği ile değil yayında uyuya kalması ile konuşulan Ebru Baki ile ilgili kanal yönetiminden flaş bir hamle geldi. Para Gümdem programının başlamadığını gören izleyiciler Ebru Baki kovuldu mu? Para Günden neden yok? gibi sorulara yanıt arar oldu.

Ebru Baki kovuldu mu?

Geçtğimiz günlerde yayında uykusuz görüntüsü ve ara ara uyuklaması ile gündeme gelen Ebru Baki ile ilgili kanal yönetiminden flaş hamle geldi. Karar'da yer alan habere göre; Ebru Baki tatile gönderildi. Kanalda bir süre görünmeyecek olan Ebru Baki tatilin ardından kanaldaki işlerine geri dönecek.

Para Gündem programı neden yayınlanmıyor?

Sosyal medyadaki görüntüleri sıkça konuşulan Ebru Baki tatile gönderildi. Yayında uyuklaması oldukça tartışılan Ebru Baki'nin sunduğu Para Gündem programı da bu nedenle bir süre yayınlanmayacak. Kanal yönetimi Para Gündem programının yerine Sena Alkan'ın sunuculuğunda Haber Bülteni adlı programa yer verdi.

Ebru Baki Haber Türk'te neden yok?

Ebru Baki tatil dönüşü Habertürk'te Para Gündem programını sunmaya devam edecek.