Ebegümecinin faydaları ve zararları nelerdir?

Şifa deposu olan ebegümeci bitkisi halk arasında develangir, kazan karası ya da ilbik gibi farklı isimlerle anılmaktadır. Mor, pembe ve beyaz renkte çiçekleri mevcuttur. Ebegümeci bitkinini ne olduğu, faydaları ve zararları en çok araştırılan konular arasında. Ebegümeci faydaları neler? Bu konuya ayrıntılı değineceğiz. Ebegümeci zararları neler? İşte tüm detaylar…

Ebegümecigiller familyasına ait olan bir bitki türü ebegümeci görünüşü ile herkesi kendine hayran bıraktıran güzel bir çiçektir. Ebegümeci bitkisinin Dünya üzerinde yaklaşık olarak 155 tane türü olduğu bilinmektedir. Bu bitkilerden en faydası olan ise mor renkli olanıdır. Ebegümeci kalorisi ve besin değeri nedir? Merak edilen bu soruyu yanıtlayacağız. İşte detaylar. EBEGÜMECİNİN FAYDALARI NELER? Şifa deposu olan bu bitkinin faydaları saymakla bitmez. Bunlardan ilki İçeriğinde bulunulan malvin ve malvidin maddeleri sayesinde diş etleri için plak önleyici ve ağızdaki bakterilere karşı doğal bir diş macunu görevi görür.

Sağlık dostu olan ebegümeci bitkisi ayaklarda oluşan şişkinlerde, kırık ve çıkıklar sonucu oluşan şişlikleri önlemeye fayda sağlar.

Taze yaprakları ile hazırlanan lapası çıban ve vücutta çıkan çeşitli yaraları iyileştirmede ve ağrısını dindirmeye iyi gelir.

Akciğerlerde balgam toplanmasını önlemeye yardımcı olur.

Öksürük ve bronşitte, ses kısıklıklarına iyi gelir. EBEGÜMECİNİN ZARARLARI Ebegümeci bitkisinin faydaları olduğu gibi zararları da mevcuttur. Ebegümeci bitkisinin zararları şu şekilde sıralanmaktadır; Gereğinden fazla ebegümeci bitkisi tüketmek alerjik reaksiyonlar gösterebilir.

Ebegümeci bitkisinin hamilelik ve emzirme dönemlerindeki kadınların doktorlarına danışmadan kullanmaları tavsiye edilmemektedir.

Kronik ve ciddi bir sağlık sorunu bulunan kişilerin doktorlarına danışmadan bu bitkiyi tüketmemeleri gerekmekte. EBEGÜMECİNİN KALORİSİ VE BESİN DEĞERİ Her derde deva olan sağlık dostu ebegümeci bitkisi besinin kalorisi; 100 gramı 25 kcal olarak bilinmektedir. Besin değeri; %15 yağ, %47 karbonhidrat, %38 protein içermektedir. .