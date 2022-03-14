Ebe maaşına zam yapıldı mı? Ebe maaşları ne kadar oldu? 2022 ebelere zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık çalışanları için müjdeler vermesi bekleniyor. Özellikle Pratisyen doktorlar ve uzman doktor maaşlarında artış yapılması gündeme gelebilir. Hemşire maaşlarında da ve ebe maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı ise binlerce sağlıkçı tarafından merak ediliyor.

Ebe maaşına zam yapıldı mı? Ebe maaşları ne kadar oldu? 2022 ebelere zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle düzenlenen etkinliğe katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık çalışanları için müjdeler vermesi bekleniyor. Özellikle Pratisyen doktorlar ve uzman doktor maaşlarında artış yapılması gündeme gelebilir. Hemşire maaşlarında da ve ebe maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı ise binlerce sağlıkçı tarafından merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hekimlerin sorunlarının gidermesi için çalışmalar yapılacağını açıkladı. Erdoğan sağlıkçılara görevleri sırasında işlenen darpların katolağa daihil edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında şunları söyledi: Sağlık deyince akla ilk gelen hekimdir. Hekim ve hakim aynı kökten geliyor. Bu iki kavramın ortak özelliği, ilmi hikmette mütehassıs kişileri anlamlandırmasıdır. Milletimizin Kur'an-ı Kerim'deki Lokman kıssasını hekimlikle irtibatlandırması, bu mesleği hangi konuma yerleştirdiklerini işaret etmektedir."

Ebe maaşına zam yapıldı mı?

Hürriyet'te Abdulkadir Selvi, yazısında şu satırları kalem aldı; "Bugün sağlıkçılarımız 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlıkçılarımızın uzun süredir beklediği konularda açıklamalar yapacak. Uzman doktorlar ile diş hekimlerinin maaşlarında 5 bin lira, pratisyen hekimlerin ek göstergelerinde yapılacak değişiklik ile maaşlarına 2 bin 500 lira ve sağlık çalışanlarına ise 400-500 lira artış şeklinde yapılması beklenen hekim maaşlarına zammın da bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulması bekleniyor.

2022 ebelere zam yapılacak mı?

2022 yılında sağlık çalışanlarının maaş ödeme sistemlerinde önemli iyileştirmeler sağlıyoruz. Sağlık çalışamlarının sabit ek ödemeleri güvence altına alınacak. Bu kapsam üniversite hastaneleri içinde hayata geçirilecek.

2022 Ebe maaşına zam geldi mi?

Ebe Maaşı (7. derece 2 Yıllık Yüksek Öğrenim Mezunu) net olarak 5,267.67 TL civarında maaş alıyordu. Bu oran değişiklik gösterbiliyor. 2022 yılında ise ebe maaşlarının ciddi oranda artacağı tahmin ediliyor. Enflasyon farkının ortaya çıkması ile ebe maaşları netlik kazanacak. .