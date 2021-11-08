Ebe-Ebelik atama taban puanları | Sağlık Bakanlığı 2021 ebe atama kadro ve kontenjanı

Ebe-Ebelik atama taban puanları (KPSS-2020/14) | Sağlık Bakanlığı 2021 yılında geniş programları içeren atama planı üzerinde çalışıyor. Bakan Koca yaptığı açıklama ile atamalara ilişkin duyuruların yakın zamanda yapılacağını belirtti. Atama bekleyen binlerce sağlıkçı Bakan Koca'nın açıklamaları ile sevindi. Sağlıkçılar kendi branşında ne kadar alım olacağını da araştırmaya başladı. Peki Sağlık Bakanlığı 2021 ebe atama kadro ve kontenjanı belli oldu mu?

Ebe-Ebelik atama taban puanları (KPSS-2020/14) | Sağlık Bakanlığı 2021 yılında geniş programları içeren atama planı üzerinde çalışıyor. Bakan Koca yaptığı açıklama ile atamalara ilişkin duyuruların yakın zamanda yapılacağını belirtti. Atama bekleyen binlerce sağlıkçı Bakan Koca'nın açıklamaları ile sevindi. Sağlıkçılar kendi branşında ne kadar alım olacağını da araştırmaya başladı. Peki Sağlık Bakanlığı 2021 ebe atama kadro ve kontenjanı belli oldu mu?

Atanacağı günü bekleyen binlerce sağlıkçı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması ile sevindi. Bakan Koca yaptığı açıklamada atama takvinminde sayıların önümüzdeki günlerde netleşeceğini belirtti. Sağlık Bakanlığı 2021 ebe atama kadro ve kontenjanları belli oldu mu? sorusu atama bekleyen ebe adayları tarafından sıkça soruluyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yakın zamanda geniş programları kapsayan atamaların başlayacağını duyurdu. Bakan Koca'nın açıklaması ile ebe adayları da sevindi. Koca açıklamasında "Beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim." dedi.

Ebe-Ebelik atama taban puanları (KPSS-2020/14)

Ebe olmanın hayalini kuran ebe adayları KPSS-2020/14 Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları listesine bakarak fikir sahibi olabilirler.

2020 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan yapılan Ebelik 2020 KPSS atama taban puanlarına göre KPSS ebelik tercihi yapan adayların sonuçları açıklanmıştı. 1,700 kişi bu atamada ebe olarak atanmıştı. Yapılan atamalarda en yüksek 88.686 puanla T.C. Sağlık Bakanlığı Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne atanılmıştır. En düşüp puanla 65.313 puanla Kars Kağızman İlçe Sağlık Müdürlüğü Camuşlu Sağlık Evi'ne yerleşmiştir

KPSS-2020/14: Sağlık Bakanlığı Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçlarına İlişkin En Küçük ve En Büyük Puanları

Sağlık Bakanlığı 2021 ebe atama kadro ve kontenjanı

Sağlık Bakanlığı atamalarında en çok payı hemşirelerle birlikte ebeler alıyor. Sağlık Bakanlığına bağlı kurumlarda en fazla personel açığı hemşirelik alanında mevcut. Bakan Koca'nın açıklamalarının ardından hemşireler kendi branşlarında ne kadar atama olacağını araştırmaya başladı. Bakan Koca Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yaptığı yazılı açıklamada Sağlık personeli ataması ne zaman yapılacak? sorusuna da yanıt verdi. Bakan Koca "Sağlık çalışanlarından oluşan bu büyük aileye yeni üyelerin katılacağı müjdesini daha önce vermiştim. Bu konuda da çok yakında güzel haberleri öğrenmiş olacaksınız. Heyecanla aramıza katılmayı bekleyen genç kardeşlerim, beklediğiniz günün yaklaştığını ifade etmek isterim." dedi. Bakan Koca vermiş olduğu yanıt ile atamalara dair kadro ve branş bilgisinin önümüzdeki günlerde belli olacağını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı Ebe atama sayısı kaç? Ebe kaç kişi atanacak?

2021 yılında yapılacak Sağlık Bakanlığı personel alımlarına dair henüz kadro ve branşlar belli olmadı. Geçtiğimiz yıllara baktığımız zaman atamalarda en büyük payı hemşireler ve ebelerin aldığını görüyoruz. 2021 yılında yapılacak atamalarda da iyi bir sayıda ebe ataması yapılması muhtemel görünüyor.

2020 yılı 18 bin sağlık personeli atama ebe kontenjanı

Ebe nedir?

Ebelik, gebelik döneminde gebeliğin teşhisi ve gözetimi ile normal doğum yaptırmakla görevli kişilerin oluşturduğu tıbbi bir meslektir. Bu mesleği icra eden kişiler "ebe" olarak isimlendirilir.

Ebeler genellikle kadın olmakla birlikte, bazı batı ülkelerinde erkeklere de ebelik hakkı tanınmıştır. Ebelik uygulamaları, dünya ebeleri arasında belirgin farklılıklar gösterse de, genellikle gebeliğin doğal, normal yanları üstünde yoğunlaşır; ebeler doğum öncesi bakımı sağlar, doğumun gidişini yönlendirir ve normal doğumları yaptırırlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.