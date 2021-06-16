E-okul karne sorgulama 2021 | Milyonlarca öğrenci 18 Haziran'dan itibaren karnelerini ve ders notlarını dijital ortamda görebilecek. Karnelerini dijital ortamda almaya alışkın olmayanlar da E okul ders notu nasıl öğrenilir? E okul karne sorgulama nasıl yapılır sorularına yanıt arıyor.

Türkiye genelinde (ilkokokul-ortaokul-lise) milyonlarca öğrenci kanelerine kavuşuyor. Korona virüs pandemisi nedeniyle kıstlamalarla geçen eğitim öğretim yılının sonuna gelindi. Öğrenciler karne notlarını ve ders notlarını öğrenmek istiyor. Hiç kuşkusuz karne ve ders notlarını öğrecilerden çok veliler merak ediyor. Öğrenciler ve veliler E-okul karne sorgulama 2021 | E okul ders notu nasıl öğrenilir? soruarına yanıt arıyor. İşte e-okul ders notu ve karne sorgulama yöntemi...

KARNELER 18 HAZİRAN'DAN İTİBAREN E-OKUL'DA

Karneler 18 Haziran 2021'den itibaren dijital ortamda görünebilecek. Ayrıca karneleri basılı şekilde almak isteyenler de 2 Temmuz'dan sonra okullarından karnelerini alabilirler.

2021 KARNELERE NEREDEN BAKILIR?

Türkiye genelinde milyonlarca İlkokul, ortaokul ve lise öğrencisi karnelerini e-okul üzerinden alacak. Peki karnelere nereden bakılır? Karne notları nasıl öğrenilir?

Öğreci ve veliler 18 Haziran'dan itibaren "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesine girerek notlarını öğrenebilirler. Öğrenciler ayrıca "takdir ve teşekkür" belgelerini de sistem üzerinden öğrenebilecek.

E-OKUL DERS NOTU NASIL ÖĞRENİLİR?

Öncelikle https://eokulyd.meb.gov.tr/ internet adresini açın.

Belirlenen adreste sol ekranda "Yönetim Bilgi Sistemi" sağ ekranda ise "Veli Bilgilendirme Sistemi" yer alıyor. Öğrencilerin ve velilerin sisteme giriş yapabilmeleri için "Veli Bilgilendirme Sistemi" yazan yere tıklamalrı gerekiyor.

Sonra açılan sayfada bilgilerinizi eksiksiksiz olarak girmeniz gerekiyor.

Sol ekranda yer alan "e-Karne" sekmesine tıklayın. Buradan karne ve takdir-teşekkür belgelerine ulaşabilirsiniz.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

18 Haziran'da karneler öğrenci ve veliler açılacak. Okullar da 2 Temmuz'da kapanacak.

DİJİTAL KARNELER İÇİN TARİH BELLİ OLDU!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Buradan ilk kez duyuralım 18 Haziran - 2 Temmuz arasında karneler dijital olarak yayınlanacak. Ancak yüz yüze karne almak isteyenler 2 Temmuz'da okullardan alabilirler" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.