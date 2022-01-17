E okul kapandıktan sonra devamsızlık girilir mi? son hafta devamsızlık yazılır mı?
2021-2022 Eğitim-Öğretim yılının ilk yarısı 21 Ocak Cuma günü sona erecek. Karne heyecanı sürerken, öğrenciler ayrıca e-Okul sisteminden not ve devamsızlıklarının en son ne zaman girileceğini merak ediyor.
2022-01-17 10:58:41
Okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencileri yarıyıl tatiline 21 Ocak'ta girecek. Yarıyıl tatili 24 Ocak'ta başlayacak. Karne gününe kısa bir süre kala E-Okul VBS notu ve devamsızlık girişlerinin ne zaman kapanacağı merak edilirken , öğrenciler devamsızlık günlerinde araştırmalarına hız verdi.
e Okul Devamsızlık ne zaman kapanacak?
Sistemin kapanış tarihi öğretmenlerin yazılı sınavlarını okudukları tarihe göre farklılık gösterse de karnelerin düzenlendiği 21 Ocak tarihinden birkaç gün önce not ve devamsızlık kayıtlarının kapanması bekleniyor.
Devamsızlık hakkı kaç gün?
Ortaokula 20 günden fazla devamsızlık yapan öğrencilerin okulu geçebilmeleri için Branş Öğretmenler Kurulunun onayını almaları gerekir. Yani 20 günden fazla devamsızlık yapan öğrenci, kurulun kararına göre okulu geçebilir veya sınıf tekrarı yapabilir.
Lisede özürsüz devamsızlık hakkı 10 gündür. Lisede özürlü devamsızlık hakkı ise 20 gündür. Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğine göre; özürlü ve özürsüz devamsızlık toplamda 30 günü geçmeyecektir. Otuz günü geçen öğrenci sınıf tekrarı yapabilir.
Ancak üniversite hastaneleri, eğitim ve araştırma hastaneleri veya tam teşekküllü hastanelerde kontrol kayıtlı sürekli tedaviyi ya da organ naklini gerektiren hastalığı bulunanlar, sosyal hizmet, emniyet ve asayiş birimlerinin resmî raporları doğrultusunda koruma ve bakım altına alınanlar ile tutuklu öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 10 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 60, tam zamanlı kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitimlerine devam eden özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler ve özel eğitim meslek liselerine kayıtlı olan öğrencilerin özürsüz devamsızlık süresi 20 günü geçmemek kaydıyla toplam devamsızlık süresi 70 gün olarak uygulanır.
e okul kapandıktan sonra devamsızlık girilir mi?
E Okulda sistem kapandıktan sonra yazılan devamsızlık süresi göz önünde olurken, bu sistem kapanınca herhangi bir işlem yapılmaz
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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