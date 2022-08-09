e-Nabız tahlil sonuçları nasıl öğrenilir? e-Nabız'a nasıl giriş yapılır?

e-Nabız, vatandaşların sağlık kuruluşlarında yapılan işlemleri analiz sonuçları gibi kolaylıkla takip etmelerini sağlar. Vatandaşlar, doktor veya hastane değişikliği durumunda e-Nabız'dan analiz sonuçlarını gösterebiliyor, bu da aynı işlemlerin tekrarlanmasını ve tedavi sürecinin uzamasını engelliyor. Peki, e-Nabız analiz sonuçları nasıl görülüyor?

Sağlık kurumlarında yapılan tüm işlemler e-Nabız'da toplanır. e-Nabız, analiz sonuçları, teşhisler gibi tüm işlemlerin kolayca takip edilmesini sağlar. Test sonuçlarının e-Nabız'dan kolayca öğrenilmesi tedavi sürecini de hızlandırır. Aynı işlemlerin tekrar edilmesi zorunluluğunu ortadan kaldıran uygulama sayesinde doktorlar güncel raporlarla tedavi sürecine devam edebiliyor. Peki, e-Nabız analiz sonuçları nereden geliyor? Detaylar burada...

e-Nabız tahlil sonuçları nasıl öğrenilir?

Analiz sonuçlarını e-Nabız'dan öğrenmek isteyenler, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile uygulamaya giriş yaptıktan sonra ekranın alt kısmında yer alan "Akıllı Asistan" bölümündeki "Analizim" butonuna tıklayarak geçmiş ve güncel analizleri görüntüleyebilirler.

Burada bulunan analizlere tıkladığınızda, analizin detayları görülebilir. Örneğin “Karşılaştır” seçeneğine tıklandığında analiz sonuçları normal değerlerle karşılaştırmalı olarak grafiksel olarak vatandaşlara sunulmaktadır.

Bunların dışında Aşı Takvimine e-Nabız üzerinden de ulaşılabilmektedir. Bu takvimde vatandaşlara yapılan aşılar ve yapıldığı dönem gibi bilgiler sunulmaktadır. Ayrıca organ bağışı ve kemik iliği bağış bildirimleri e-Nabız üzerinden yapılabilmektedir.

e-Nabız'a nasıl giriş yapılır?

E-Devlet Kapısı Üzerinden: T.C. Numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz.

e-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızı kaydederek ve şifrenizi kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz. -Telefonunuza kısa mesajla gönderilen zamanlı erişim kodu. Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmaya yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Koşulları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için "e-Nabız kullanım koşullarını okudum" seçeneğinin yanındaki kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.