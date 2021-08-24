E-devletten bordro nasıl alınır? Milyonlarca çalışan bazen kurumlara teslim etmek üzere bodrolarına ihtiyaç duyabiliyor. Bodro bilgisine ulaşmak isteyen çalışanlar bunun e-devlet üzerinden alınıp alınmayacağını sorguluyor. E-devlette bir çok hizmet yer alıyor. Vatandaşlar kamu binalarına gitmeden tek tıkla belgelerine e-devlet üzerinden erişebiliyor. Peki E-devletten bordro alınır mı? E-devlet E-devletten bordro nasıl alınır?

E-devletten bordro nasıl alınır? Milyonlarca çalışan bazen kurumlara teslim etmek üzere bodrolarına ihtiyaç duyabiliyor. Bodro bilgisine ulaşmak isteyen çalışanlar bunun e-devlet üzerinden alınıp alınmayacağını sorguluyor. E-devlette bir çok hizmet yer alıyor. Vatandaşlar kamu binalarına gitmeden tek tıkla belgelerine e-devlet üzerinden erişebiliyor. Peki E-devletten bordro alınır mı? E-devlet E-devletten bordro nasıl alınır?

Ülkemizde milyonlarca çlaışan maaş bodrolarına bazen ihtiyaç duyuyor. Bir kuruma teslim etmek isteyen yada aldığı ücretlerin detayını incelemek isteyen çalışanalr maaş bodrosunun e-devlet üzerinden alınıp alınmayacağını araştırıyor. Peki E-devletten bordro nasıl alınır? E-devletten bordro alınır mı?

E BORDRO NASIL SORGULANIR?

E Devlet'e giriş yaptıktan sonra e hizmetler kısmından Maliye Bakanlığı başlığı altında e- Bordro hizmetini görüntüleyebilir, yıl ve ay seçimi yaparak sorgulama yapılabilirsiniz. (https://www.turkiye.gov.tr/e-bordro-sorgulama) İsterseniz maaş bordronuzu yine aynı sayfada yer alan “Yazdır” butonu yardımıyla yazdırabilirsiniz.

E-DEVLET BODRO DORGULAMA

ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞAMI MAAŞ BODROSUNU NASIL ALIR?

Özel sektörde çalışanlar maaş bordrosu alabilmek için çalıştıkları kurumun İnsan Kaynakları departmanına başvurarak maaş bordrolarını elde edebilir. Memurlar bordro sorgulamalarını E devlet üzerinden yapabilir. Sistem üzerinden geçmişe yönelik maaş bilgisi de görüntülenebilir.

E Bordro uygulama sayesinde maaş bordroları internet üzerinden sorgulanabilmektedir. Ancak bu hizmetten sadece devlet memurları yararlanır. Özel sektörde çalışanlar ve 4C veya farklı şekilde sözleşmeli olarak çalışan memurlar bu sistemden yararlanamaz.

BODRO NEDİR?

Bordro bir işletmede, işverenin işçiye yaptığı iş karşılığında her ay ödemesi gereken ücreti tanımlar. Bu ücret üzerinden yapılan bütün vergi ve kesintilerle birlikte ödenen ücretlerin yer aldığı ayrıntılı tabloya bordro denili

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