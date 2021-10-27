E-devlete neden girilmiyor? E-Devlet neden çalışmıyor? E-Devlet çöktü mü?

E-Devlet çöktü mü? E-devlete neden girilmiyor? E-Devlet neden çalışmıyor? E-Devlet'e giriş neden yapılmıyor? E-Devlet 'bu sayfa çalışmıyor' uyarısı nedir? E-Devlet'e girmek isteyen vatandaşlar uzun süre e-devlete giriş yapamıyor. E-Devlet uygulaması üzerinden giriş yapmayı deneyenlere 'Bu sayfa çalışmıyor' uyarısıyla karşı karşıya kalıyor. Konuyla ilgili henüz açıklama yapılmazken sorunun kısa süre içinde çözüleceği tahmin ediliyor.

E-Devlet çöktü mü? E-devlete neden girilmiyor? E-Devlet neden çalışmıyor? E-Devlet'e giriş neden yapılmıyor? E-Devlet 'bu sayfa çalışmıyor' uyarısı nedir? E-Devlet'e girmek isteyen vatandaşlar uzun süre e-devlete giriş yapamıyor. E-Devlet uygulaması üzerinden giriş yapmayı deneyenlere 'Bu sayfa çalışmıyor' uyarısıyla karşı karşıya kalıyor. Konuyla ilgili henüz açıklama yapılmazken sorunun kısa süre içinde çözüleceği tahmin ediliyor.

Türkiye'nin dijital kapısı E-Devlet'te ulaşım sorunu yaşandığı iddia edildi. Vatandaşlar uzun süredir E-Devlet'e giriş yapmaya çalışıyor ancak sistem izin vermiyor. giris.turkiye.gov.tr adresine girenler vatandaşlara "Bu sayfa çalışmıyor" uyarısı geliyor.

E-Devlet çöktü mü?

E-Devlete giriş yapılamıyor. Yaşanan sorunun nedeni henüz açıklanmadı. Ancak sorunun kısa süre içinde çözüleceği bekleniyor. E-Devlet'e girmek isteyenler "Bu sayfa çalışmıyor" uyarısıyla karşılaşıyor.

E- Devlet nedir?

E-Devlet (Elektronik devlet), kamu yönetiminde bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımıdır.

E-Devlet kavramının idari boyutu kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetim birimlerin kamusal nitelikteki bilgi ve hizmetleri bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak vatandaşlara ve kamu yönetiminin diğer paydaşlarına sunmasını içerir. Kavramın siyasi boyutu ise bilgi ve iletişim teknolojilerinin kamu yönetiminde katılımı ve şeffaflığı, yönetimin denetimini ve hesap verirliğini artıracak yönde kullanılmasını ifade eder.

E-Devlet, bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla ayakta duracak olan yeni bir devlet anlayışının ifadesi olarak değerlendirilir ve devletin gerek yapısal gerek zihinsel dönüşümünü gerekli kılan bir model olarak kabul görmüştür.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.