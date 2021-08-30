Son dönemlerde birçok kişi e-devlet üzerinden soy ağacı bilgisine nasıl erişilir? sorusunun cevabını merak etmekte. E-devletin vatandaşlar için sunduğu bu hizmet kapsamında, yaklaşık 150 yıllık bir geçmişin dökümanına ulaşılabilmektedir. Yapılan araştırmada ad-soyad-doğum yeri ve tarihi gibi soy ağacımızda yer alan kişilerin bilgilerine ulaşabilmekteyiz. Peki e-devletten soy ağacına nasıl bakılır? E-devlet soy ağacı işlemi yapılırken nelere dikkat edilir? E-devlet soy ağacı için hangi bilgiler gerekelidir? E-devlet Alt-Üst-Soy bilgisi sorgulamak için e-devlet şifresine gerek var mıdır?

Son dönemlerde birçok kişi e-devlet üzerinden soy ağacı bilgisine nasıl erişilir? sorusunun cevabını merak etmekte. E-devletin vatandaşlar için sunduğu bu hizmet kapsamında, yaklaşık 150 yıllık bir geçmişin dökümanına ulaşılabilmektedir. Yapılan araştırmada ad-soyad-doğum yeri ve tarihi gibi soy ağacımızda yer alan kişilerin bilgilerine ulaşabilmekteyiz. Peki e-devletten soy ağacına nasıl bakılır? E-devlet soy ağacı işlemi yapılırken nelere dikkat edilir? E-devlet soy ağacı için hangi bilgiler gerekelidir? E-devlet Alt-Üst-Soy bilgisi sorgulamak için e-devlet şifresine gerek var mıdır?

E-devlet tarafından 2019 yılında hizmete açtığı soy ağacı sorgulama işlemi birçok kişi tarafından ilgiyle karşılanan hizmetlerden biridir. Kütüğünün nereye dayandığını öğrenmek isteyen vatandaşlar, bu hizmet sayesinde yaklaşık 150 yıllık bir geçmişe giderek bu işlemi yapabilmektedirler. Yapılan işlemde vatandaşlar Alt-Üst-Soy bilgisine erişebilmektedirler. İşte tüm detayları ile e-devlet soy ağacı sorgulama nasıl yapılır? sorusunun cevabı…

E-devlet üzerinden Alt-Üst-Soy bilgisi nasıl yapılır? E-devlet soy ağacı sorgulaması nasıl yapılır?

E-devlet üzerinden Alt-Üst-Soy bilgisi 2019 yılından beri birçok vatandaş tarafından kullanılan uygulamalardan biridir. Birçok vatandaş bu hizmet sayesinde kütük bilgilerine kolaylıkla erişebilmektedirler. E-devlet üzerinden bu hizmeti kullanmak isteyen vatandaşların şu adımları takip etmesi gerekmektedir;

Öncelikle e-Devlet'e T.C. kimlik numarası ve kişiye özel e-Devlet şifresi ile giriş yapılır.

Giriş yapıldıktan sonra ana ekranda çıkan arama motoruna soy ağacı ağacı yazılarak ilk çıkan seçeneğe tıklanılır.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra önümüze Alt-Üst-Soy kimlik bilgilerimiz çıkar. Bu bilgileri sayfanın sağ kısmında yer alan “Yazdır” kısmına basarak yazdırabiliriz.

E-devlet soy ağacı sorgulaması yapmanın diğer yolu nedir?

Bunun yanı sıra direk olarak https://www.turkiye.gov.tr/nvi-alt-ust-soy-bilgisi-sorgulama adresinden kimlik doğrulama işlemi yapılarak Alt-Üst-Soy bilgisine erişilebilir. Aynı şekilde bu bilgileri sayfanın sağ kısmında yer alan “Yazdır” kısmına basılarak yazdırılabilir.

e-Devlet'in diğer hizmetleri nelerdir?

e-Devletin sunduğu resmi kurum hizmetleri çok çeşitli alanlarda olabilmektedir. Adalet, Çevre, Eğitim, Sağlık ve Güvenlik gibi birçok alanda hizmet sağlayan e-devletten, yapılan hizmetler şöyledir:

Adalet (Davalarınız ve diğer adli dosyalarınız ile ilgili işlem yapın, dosya detaylarına ulaşın)

Çevre, Tarım ve Hayvancılık (Tarım, Hayvancılık faaliyetleri ve çevre konusundaki hizmetlerden faydalanın.)

Devlet ve Mevzuat (İhaleler, mevzuat, seçmenlik ve diğer konularda bilgi alın.)

Eğitim (Eğitim, burslar ve sınavlar ile ilgili bilgi ve başvuru hizmetlerinden faydalanın.)

Genel Bilgiler (Günlük yaşamda ihtiyacınız olabilecek, genel bilgi ve veri kaynaklarından faydalanın.)

Güvenlik (Emniyet ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Askerlik bilgilerinize erişin ve işlem yapın.)

İş ve Kariyer (Çalışanların ve ticari işletmelerin gerek duyabileceği hizmetlere erişin.)

Kişisel Bilgiler (Devlet kurumlarında bulunan varlık, borç, sağlık, eğitim vb. kişisel bilgilerinize göz atın.)

Sağlık (Sağlığınız ile ilgili bilgilere ulaşın. İlaç, muayene ve randevu işlemlerinizi yönetin.)

Sosyal Güvenlik ve Sigorta (Sosyal güvenlik ve yardım durumunuzu inceleyin. Sigortalarınız ile ilgili bilgi alın.)

Şikayet ve Bilgi Edinme (Devlet kurumları ve firmalar ile ilgili ihbar, şikayet ve bilgi taleplerinizi yönetin.)

Telekomünikasyon (GSM, İnternet, Telefon, Posta ve diğer iletişim kanalları ile ilgili hizmetlerden faydalanın.)

Trafik ve Ulaşım (Trafik ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Kara, hava ve deniz taşımacılığı işlerinizi yönetin.)

Vergi, Harç ve Cezalar (Vergi, trafik cezası, harç ödemeleri ve benzeri borç ve alacaklarınızı takip edin.)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.