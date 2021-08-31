YKS sınavına giren milyonlarca kişi YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla rahatladı. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar üniversite kayıtlarının nasıl ve ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki e-devlet üniversite kaydı nasıl yapılır? İnternetten üniversite kayıtları nasıl yapılır? İşte üniversite kayıtları için istenen belgeler...

YKS sınavına giren milyonlarca kişi YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla rahatladı. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasından sonra üniversiteye kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar üniversite kayıtlarının nasıl ve ne zaman yapılacağını araştırmaya başladı. Peki e-devlet üniversite kaydı nasıl yapılır? İnternetten üniversite kayıtları nasıl yapılır? İşte üniversite kayıtları için istenen belgeler...

Milyonlarca öğrenci YKS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla yeni bir sürece girdi. Üniversiteye yerleşenle üniversite kayıtlarının ne zaman yapılacağını araştırıyor. 2021-2022 öğretim döneminde üniversite kayıtlarının ne zaman yapılacağı açıklandı.

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

YKS tercih kılavuzunda yer alan bilgilere göre; kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvuru yapması gerekecek.

E-Devlet üniversite üniversite kaydı nasıl yapılır?

E-devletten üniversite elektronik kayıtlarını tamamlamak çok kolay.

Öncelikle e-devlet kapısına uygulama üzerinden yada internetten erişiyoruz. (https://www.turkiye.gov.tr/)

Açılan sayfaya TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapın.

‘e-hizmetler' bölümü altında yer alan ‘Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı' başlığı altında açılacak ‘Üniversite E-Kayıt' seçeneğini tıklayarak kayıt işlemini gerçekleştirilebilir.

Üniversite kayıtları için hangi belgeler gerekiyor?

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.