e-Devlet'ten öğrenci belgesi nasıl çıkartılır?

Son zamanlarda birçok kişi tarafından sıklıkla kullanılan e-Devlet, sunmuş olduğu hizmetler ile vatandaşların kolaylıkla resmi kurumlara gitmeden istedikleri belgeleri elde etme imkanı sunmaktadır. e-Devlet vasıtasıyla vatandaşlar adalet, çevre, güvenlik, eğitim ve sağlık alanında hizmetler kolaylıkla erişebilmektedir. e-Devlet’in sunmuş olduğu hizmetlerden biri de öğrenci belgesi almadır. Birçok öğrencinin burs, program veyahut staj başvuraları gibi durumlarda ihtiyaç duyduğu öğrenci belgesi, e-Devlet üzerinden saniyeler içerisinde çıkartılmaktadır. Peki e-Devlet üzerinden öğrenci belgesi nasıl çıkartılır? e-Devlet üzerinden öğrenci belgesi çıkartılırken nelere dikkat edilmelidir? e-Devlet üzerinden kimler öğrenci belgesi çıkartabilir?

Son zamanlarda birçok kişi tarafından sıklıkla kullanılan e-Devlet, sunmuş olduğu hizmetler ile vatandaşların kolaylıkla resmi kurumlara gitmeden istedikleri belgeleri elde etme imkanı sunmaktadır. e-Devlet vasıtasıyla vatandaşlar adalet, çevre, güvenlik, eğitim ve sağlık alanında hizmetler kolaylıkla erişebilmektedir. e-Devlet'in sunmuş olduğu hizmetlerden biri de öğrenci belgesi almadır. Birçok öğrencinin burs, program veyahut staj başvuraları gibi durumlarda ihtiyaç duyduğu öğrenci belgesi, e-Devlet üzerinden saniyeler içerisinde çıkartılmaktadır. Peki e-Devlet üzerinden öğrenci belgesi nasıl çıkartılır? e-Devlet üzerinden öğrenci belgesi çıkartılırken nelere dikkat edilmelidir? e-Devlet üzerinden kimler öğrenci belgesi çıkartabilir?

e-Devlet sunmuş olduğu çeşitli hizmetler vasıtasıyla vatandaşlara herhangi bir resmi kuruma gitmeden gerekli olabilecek tüm belgeleri sunmaktadır. e-Devlet'in sunmuş olduğu hizmetlerden biri de öğrenci belgesi çıkartma hizmetidir. Öğrenciler okullarına gitmeden e-Devlet üzerinden öğrenci belgelerine ulaşabilmektedir. Bu işlem sayesinde öğrenciler hızlı bir şekilde zamandan tasarruf edebilmektedirler. Bu hizmetten faydalanmak isteyen öğrenciler internet üzerinden nasıl öğrenci belgesi alınır sorusunun cevabını araştırmaktadırlar. İşte tüm detayları ile e-Devlet üzerinden nasıl öğrenci belgesi alınır sorusunun cevabı…

e-Devletten öğrenci belgesi nasıl çıkartılır?

e-Devletten öğrenci belgesi çıkartmak için şu adımlar takip edilir;

Öncelikle e-Devlet'e ait resmi web sitesi giris.turkiye.gov.tr üzerinden kişiye has T.C. kimlik numarası ve şifre vasıtasıyla giriş yapılır.

Giriş yapıldıktan sonra ana ekrandan “Merhaba, size nasıl yardım edebilirim?” yazılı arama sayfasına “Öğrenci Belgesi Sorgulama” yazılarak arama yapılır.

Öğrenci Belgesi Sorgulama yazıldıktan sonra ekrana Yükseköğretim Kurumu ve Milli Eğitim Bakanlığı olarak iki farklı seçenek çıkmaktadır. Bu seçeneklerden biri seçilerek işleme devam edilir.

En son işlemde çıkan ekran üzerinde yer alan belge oluştur kısmından istenilen belge oluşturulup, Pdf olarak indirilebilir.

e-Devlet'in diğer hizmetleri nelerdir?

e-Devletin sunduğu resmi kurum hizmetleri çok çeşitli alanlarda olabilmektedir. Adalet, Çevre, Eğitim, Sağlık ve Güvenlik gibi birçok alanda hizmet sağlayan e-devletten, yapılan hizmetler şöyledir:

Adalet (Davalarınız ve diğer adli dosyalarınız ile ilgili işlem yapın, dosya detaylarına ulaşın)

Çevre, Tarım ve Hayvancılık (Tarım, Hayvancılık faaliyetleri ve çevre konusundaki hizmetlerden faydalanın.)

Devlet ve Mevzuat (İhaleler, mevzuat, seçmenlik ve diğer konularda bilgi alın.)

Eğitim (Eğitim, burslar ve sınavlar ile ilgili bilgi ve başvuru hizmetlerinden faydalanın.)

Genel Bilgiler (Günlük yaşamda ihtiyacınız olabilecek, genel bilgi ve veri kaynaklarından faydalanın.)

Güvenlik (Emniyet ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Askerlik bilgilerinize erişin ve işlem yapın.)

İş ve Kariyer (Çalışanların ve ticari işletmelerin gerek duyabileceği hizmetlere erişin.)

Kişisel Bilgiler (Devlet kurumlarında bulunan varlık, borç, sağlık, eğitim vb. kişisel bilgilerinize göz atın.)

Sağlık (Sağlığınız ile ilgili bilgilere ulaşın. İlaç, muayene ve randevu işlemlerinizi yönetin.)

Sosyal Güvenlik ve Sigorta (Sosyal güvenlik ve yardım durumunuzu inceleyin. Sigortalarınız ile ilgili bilgi alın.)

Şikayet ve Bilgi Edinme (Devlet kurumları ve firmalar ile ilgili ihbar, şikayet ve bilgi taleplerinizi yönetin.)

Telekomünikasyon (GSM, İnternet, Telefon, Posta ve diğer iletişim kanalları ile ilgili hizmetlerden faydalanın.)

Trafik ve Ulaşım (Trafik ile ilgili hizmetlerden faydalanın. Kara, hava ve deniz taşımacılığı işlerinizi yönetin.)

Vergi, Harç ve Cezalar (Vergi, trafik cezası, harç ödemeleri ve benzeri borç ve alacaklarınızı takip edin.)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.