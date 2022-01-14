e-Devlet'ten bir kolaylık daha

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, e-Devlet üzerinden 'dernek üyelik başvurusu' hizmetinin kullanıma açıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından "Güçlü Sivil Toplum Güçlü Türkiye" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Derneklere üye olmak artık daha kolay. e-Devlet üzerinden 'Dernek Üyelik Başvurusu' hizmeti kullanıma açılmıştır." bilgisine yer verildi.

Paylaşımda yer alan videoda, vatandaşların e-Devlet üzerinden derneklere nasıl üye olabileceği de anlatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.