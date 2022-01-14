DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Konya Şeker'den patates bedelleri için erken ödeme
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
Bülent Arınç’ın damadıyla ilgili flaş gelişme
Selçuk Özdağ hakkında soruşturma
Okuma azmi! Hayalini kurduğu lise diplomasına 84 yaşında kavuştu
TOKİ 3 ilde 49 arsayı açık artırmayla satacak
Bülent Ersoy'un ziyareti sonrası Anıtkabir komutanı görevden alındı
Akşener'den Semra Güzel açıklaması: Fezlekeye 'evet' diyeceğiz
e-Devlet'ten bir kolaylık daha
Dolar ve euro'da son durum
Merkez Bankası anketi: Yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini yükseldi
Ahmet Hakan, Kılıçdaroğlu'nun kadrosunu açıkladı!
Türkiye'nin ilk cep uydusu Grizu-263A uzaydaki görevine başladı
ABD'nin 'işkence üssü' Guantanamo 20 yıldır açık
Yapay tatlandırıcılara dikkat! Bağımlılık yapabiliyor

TIMETURK / GENEL / e-Devlet'ten bir kolaylık daha

e-Devlet'ten bir kolaylık daha

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, e-Devlet üzerinden 'dernek üyelik başvurusu' hizmetinin kullanıma açıldığını bildirdi.

2 Saat Önce
2022-01-14 11:16:55
e-Devlet'ten bir kolaylık daha

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından "Güçlü Sivil Toplum Güçlü Türkiye" başlığıyla yapılan paylaşımda, "Derneklere üye olmak artık daha kolay. e-Devlet üzerinden 'Dernek Üyelik Başvurusu' hizmeti kullanıma açılmıştır." bilgisine yer verildi.

Paylaşımda yer alan videoda, vatandaşların e-Devlet üzerinden derneklere nasıl üye olabileceği de anlatıldı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş