E-Devlet soyağacı nasıl yapılır? Soyağacı nasıl yapılır? Soyağacı tasarlama nasıl yapılır? E-Devlet'te yeni bir hizmet daha kullanıma sunuldu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği soyağacı uygulaması yenilendi. Vatandaşlar E-devlet üzerinden sadece bir kaç adımla 1800'lü yıllara kadar soy ağacını oluşturabilecek. Osmanlı kaydı olarak geçen dönemin ölüm ve doğum bilgilerine artık e-devlet üzerinden erişilebilecek. İşte e-devlet soy ağacı oluşturma yöntemi...

E-Devlet soyağacı nasıl yapılır? Soyağacı nasıl yapılır? Soyağacı tasarlama nasıl yapılır? E-Devlet'te yeni bir hizmet daha kullanıma sunuldu. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği soyağacı uygulaması yenilendi. Vatandaşlar E-devlet üzerinden sadece bir kaç adımla 1800'lü yıllara kadar soy ağacını oluşturabilecek. Osmanlı kaydı olarak geçen dönemin ölüm ve doğum bilgilerine artık e-devlet üzerinden erişilebilecek. İşte e-devlet soy ağacı oluşturma yöntemi...

E-devlet üzerinden yeni bir hizmet daha hayata geçti. Vatandaşlar yeni hizmet ile Osmanlı dönemine kadar olan zamanda kendi soy ağaçlarını çıkarabilecek. MERNİS'te tutulan bilgiler, Osmanlı Dönemi'nde 1904 yılında yapılan genel nüfus sayımı ile elde edilen bilgilere dayandığı için 1800'lü yıllara kadar doğmuş olan kişilerin kaydına erişilebilme imkanı sağlıyor. Soyağacı oluşturmak isteyen vatandaşlar E-Devlet soyağacı nasıl yapılır? Soyağacı nasıl yapılır? Soyağacı tasarlama nasıl yapılır? gibi soruları sormaya başladı.

E-Devlet soyağacı nasıl yapılır?

Soyağacı oluşturma işlemi e-Devlet Kapısını ya da Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılabilecek.

E-Devlet Kapısından soyağacınızı oluşturmak için https://www.turkiye.gov.tr adresinden, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile güvenli kimlik doğrulama araçlarını kullanarak kimliğinizi doğruladıktan sonra "Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü/Soy Ağacı Oluşturma" hizmetini seçerek soyağacınıza ait elektronik belge alınabilecek. Ya da nvi.gov.tr adresinden e-Hizmetler/e-Sorgulamalar/Soyağacı Sorgulama hizmetini seçip e-devlet ile giriş yaparak ilgili hizmete ulaşabilecek.

Soyağacı nasıl yapılır?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü en çok talep gören e-Devlet hizmetlerinden olan alt-üst soy sorgulamaya olan yoğun talebi de dikkate aldı. Soyağacı oluşturma servisi dakikada 200 bin isteğe cevap verebilecek. Ayrıca hizmet planlanırken tek bir tasarım kullanmaktan ziyade 8 farklı arka plan, 5 farklı çerçeve ve 4 farklı renk seçeneğinden oluşan çeşitli tasarımlar da oluşturuldu.

Bu tasarımların öğelerini kullanarak vatandaşlar soyağaçlarının; arka plan tasarımını, metin fontlarını, metin renklerini, çerçeve tasarımlarını, çerçeve renklerini, ağaç düğümleri düzenini ve yerlerini kendi görsel beğenilerine göre düzenleyebilecek ve yüksek çözünürlüklü belge çıktısı alarak hatıra olarak saklayabilecek.

Soyağacı nedir?

Soyağacı veya aile ağacı, bir kişinin soyundan olan kişileri gösteren bir çizelgedir. Atasal çizelgeler bir kişinin atalarını gösterir, o kişi altta, ataları yukarıda gösterildiği için çizelge bir ağaca benzer. Bir kişinin soyundan gelenlerinin gösterildiği çizelgede ise ağaç yukarıda dar başlayıp aşağıya doğru genişler.

Soy ağaçları genelde en eski nesilleri yukarıda, daha yeni nesilleri aşağıda gösterir. Soy ağaçlarının çeşitli tipleri vardır. Bazı soy ağaçları bir atanın soyundan gelen herkesi gösterir, bazıları ise bir kişinin bütün atalarını gösterir. Bazı aile ağaçları aynı soyadı taşıyan kişileri (yani erkek taraflı sülâleyi) gösterir. Hanedanlar arasında bağları muhafaza etmek amacıyla düzenlenen evliliklerin belgelenmesi amacıyla hazırlanan aile ağaçlarında ise sadece belli unvan veya mevkilerdeki kişiler gösterilir.

E-devlet nedir?

e-Devlet, e-Devlet Kapısı, veya Dijital Türkiye, devlet hizmetlerinin kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak ortak bir nokta üzerinden vatandaşa doğru bilgiye ulaştırılmasını amaçlayan web tabanlı bir sistemdir.

e-Devlet sistemine T.C Kimlik Numarası kullanarak kolayca girmek mümkündür. Siteye PTT'den alınacak şifre ile, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone hatta sahip olanlar Mobil İmza ile, smart kart ve okuyucu kullanarak Elektronik İmza sistemi ile ve çipli T.C. Kimlik Kartı ile girilebilmektedir. Bu projenin sorumlusu Türksat'tır. Gerekli altyapının kurulması, devlet hizmetlerinde hem bilgi, hem iletişim, hem de kalite standartlarının belirlenmesinde bu kurum sorumludur. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yönetimi Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Dijital Dönüşüm Ofisi'ne verilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.