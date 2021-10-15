E-Devlet sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet yardım başvurusu yapma

Sosyal yardım başvurularında bulunacak vatandaşların işlerini kolaylaştıran çok önemli bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada 'Sosyal yardım başvurularını e-devletten almaya başlıyoruz.' dedi. Sosyal yardım başvuruları bundan böyle evrak toplama ve teslim etme iş yükü olmadan e-Devlet'ten yapılacak. Peki E-Devlet sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet yardım başvurusu nasıl yapılır?

Sosyal yardım başvurularında bulunacak vatandaşların işlerini kolaylaştıran çok önemli bir gelişme yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada "Sosyal yardım başvurularını e-devletten almaya başlıyoruz." dedi. Sosyal yardım başvuruları bundan böyle evrak toplama ve teslim etme iş yükü olmadan e-Devlet'ten yapılacak. Peki E-Devlet sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? E-Devlet yardım başvurusu nasıl yapılır?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ''Bugün itibari ile Türkiye vizyonuna uygun olarak sosyal yardım başvurularını e-devletten almaya başlıyoruz. Farklı kurumlardan belge toplamadan e-devletten ihtiyaç duyduğu desteğe kolay ulaşmış olacak'' dedi. Bu açıklamanın ardından sosyal yardım başvurusu yapmak siteyen vatandaşlar E-Devlet sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır? gibi sorulara yanıt arıyor.

E-Devlet sosyal yardım başvurusu nasıl yapılır?

E-Devlet üzerinden sosyal yardım başvurusu yapmak için öncelikle E-Devlete TC kimlik numaranız ve şirnenizle girş yapalısınız. Şifrenizi bilmiyrısanız PTT'den yeni şifrenizi alabilirsiniz. Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı alanına gidip buradan kolayca sosyal yardım başvurusu yapabilirsiniz.

Sosyal yardım nedir?

Maddi durumu kötü olan, yoksul kimselere yiyecek, giyecek, yakacak, sağaltım ve ilaç sağlanarak yapılan karşılıksız yardımdır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.