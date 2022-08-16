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E-Devlet şifresi nasıl alınır? E-devlet şifresi ilk kez nasıl alınır, nereden alınır?

E-Devlet şifresi nasıl alınır? İlk kez e-Devlet şifresi alacak olanların akıllarında birçok soru beliriyor. PTT gitmeden E-devlet şifresi nasıl alınır? E-devlet şifresi ilk kez nasıl alınır, nereden alınır? E-devlet şifresi evden alınır mı? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-08-16 16:58:03
E-Devlet şifresi nasıl alınır? E-devlet şifresi ilk kez nasıl alınır, nereden alınır?

İlk kez e-Devlet şifresi alacak olanların akıllarında birçok soru beliriyor. PTT gitmeden E-devlet şifresi nasıl alınır? E-devlet şifresi ilk kez nasıl alınır, nereden alınır? E-devlet şifresi evden alınır mı? İşte detaylar...

e-Devlet şifresi nasıl alınır?

e-Devlet Şifresini; şahsen başvuru ile yurt içinde PTT işyerlerinden veya yetkili acentelerinden, yurt dışında ise Dışişleri Bakanlığı'na bağlı elçilik ve konsolosluklardan temin edebilirsiniz.

PTT gitmeden E-devlet şifresi nasıl alınır?

İlk e-Devlet şifrenizi PTT üzerinden almanız gerekir. Şifrenizi yenileme ya da unuttuğunuz takdirde tekrar alma işlemlerini internet üzerinden yapabilirsiniz.

e- Devlet kapısına turkiye.gov.tr adresinden giriş yapılabilir. e- Devlet kapısına giriş yapılabilmesi için öncelikle TC kimlik numarası ve şifreye ihtiyaç vardır. e- Devlet kapısının mobil uygulaması cep telefonuna indirilebilir. Mobil uygulamaya da yine TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır. 'şifremi unuttum' tuşuna basılarak e-Devlet şifresi talep edilir. Kayıtlı mail ya da telefon numarası üzerine şifre gelir. .

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