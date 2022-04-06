E-Devlet uygulaması ile devlet tarafından vatandaşlara hizmet sunmanın elektronik ortamında bu hizmetlerden kolaylıkla faydalanabiliyoruz. Devletin sunmuş olduğu bu uygulama ile, her kurumun ve her bireyin bilgi ve iletişim teknolojileri ile devlet kurumlarına ve kurumlarca sunulan hizmetlere kolayca erişmesi sağlanmaktadır. PTT şubelerinden almış olduğunuz sadece size ait olan e-devlet şifrenizi kimse ile paylaşmamaya özen gösteriniz. Peki, E devlet şifresi başkasının eline geçerse ne olur?

E-Devlet şifresi özel bilgilerimizi içermektedir. Hem resmi kurumların hem de özel sektörün tüm işlemlerini Turkiye.gov.tr ​​üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Bunun yanı sıra, neredeyse tüm kimlik bilgilerimiz ve nüfus örneğimiz e-devlette yer alır. Peki e-devlet şifresi başkasının eline geçerse ne olur?

E-devlet hizmetinden faydalanmak isteyen vatandaşlar ilk önce e-devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir. PTT şubelerine gidilerek e-devlet şifresi edinebilirsiniz. Daha sonra e-devlet uygulamasına girilerek girişini gerçekleştirebilirsiniz. Bu uygulama sayesinde; bilgilendirme hizmetleri, entegre elektronik hizmetler, ödeme işlemleri, kurum ve kuruluşlara kısa yollara bu sistemden kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. E-devlet uygulaması hakkında vatandaşların aklında bazı soru işaretleri bulunmaktadır. Bunlardan ilki banka neden e-devlet şifresi ister sorusudur. "e-devlet kişiye özeldir. Hiçbir banka bunu isteyemez, bize mutlaka bildirin" uyarısında bulunmaktadır-devlet şifresinin istendiği yönünde hiçbir uygulama bulunmadığını ve bu konuda dikkatli olmaları gerektiği vurgulanmıştır.

E-DEVLET ŞİFRESİ BAŞKASININ ELİNE GEÇERSE NE OLUR?

En yakın PTT şubelerinde almış olduğunuz e-devlet şifresi ile, devletin sizlere sunmuş olduğu hizmetlerden kolay bir şekilde faydalanabilirsiniz. Sadece size ait olan e-devlet şifrenizi özenle korumaya çalışın. E-devlet uygulamasında size ait olan tüm bilgiler mevcuttur. Tüm işlemlerini sadece bir tık ile gerçekleştirebiliyorsunuz. Banka işlemleri olsun, askerlik tecil işlemi, sınav işlemleriniz, telefon operatör işlemleriniz dahil birçok işlemlerinizi bu siteden gerçekleştirebiliyorsunuz. Size ait olan e-devlet şifresinin başkasının eline geçerse o zaman sizi bazı zor zamanlar bekleyebilir. Bu yüzden daha dikkatli olmanızı ve şifrenizi korumaya önem göstermeniz gerekmektedir.

Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile beraber gündelik yaşamımızda birçok işlem hız kazanmış durumda olmaktadır. Daha önceleri baya uğraş gerektiren ve yorulmamıza neden olan birçok işlemi artık e-devlet ile çok kolay bir şekilde yapabilmekteyiz. Size ait olan e-devlet şifrenizi, sizden başkasına kesinlikle vermemeniz gerekmektedir. Aksi takdirde bilgileriniz çalınabilir ve başınız derde girebilir. Sizden e-devlet şifresi talep eden kurumları gerekli yerlere şikâyet ediniz. Çünkü hiçbir kurum sizden, e-devlet şifrenizi istemez. .