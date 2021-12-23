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TIMETURK / GENEL / E-devlet giriş nasıl yapılır?

E-devlet giriş nasıl yapılır?

E-devlet, Türkiye Cumhuriyeti tarafından geliştirilen vatandaşların internet üzerinden devlet işlemlerini resmi makamlara gitmeden gerçekleştirebileceği bir hizmettir. Artık birçok işlem E-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu sebeple vatandaşlar, E-devlet hizmetini nasıl kullanacağını merak etmekte. Peki, E-devlet nasıl alınır ve giriş nasıl yapılır?

41 Dakika Önce
2021-12-23 00:42:49
E-devlet giriş nasıl yapılır?

Teknolojinin gelişmesiyle birçok işlem artık internet üzerinden yapılabilmektedir. Örneğin, bankalar arası para aktarımı veya internet üzerinden alış veriş yapmak gibi. 20 Nisan 2006 tarihinde devletimiz tarafından vatandaşların hizmetine sunulan, E-devlet ya da devlet kapısı uygulaması devlet işlemlerinin birçoğunu internet üzerinden gerçekleştirmemizi sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulama vatandaşlara büyük bir kolaylık sağladığından dolayı kullanımı hakkında birçok konu merak edilmekte. İşte merak edilen haberin detayları…

E-devlet nasıl alınır?

Eğer ilk defa E-devlet alacaksanız, bulunduğunuz ilin veya ilçenin herhangi bir PTT şubesine giderek görevlilerden yardım isteyerek kimlik kartınızla kısa sürede şifre alabilirsiniz. Aldığınız şifreyle E-devlete giriş yapabilirsiniz. PTT şubelerine gitme imkanınız yoksa mobil bankacılık uygulamaları üzerinden de şifre verilmektedir.

E-devlete nasıl giriş yapılır?

E-devlete girmenin 5 farklı yolu bulunur.

1-E-Devlet şifresi ile giriş,

2-Mobil imza ile giriş,

3-E-İmza ile giriş,

4-TC kimlik kartı ile giriş,

5- İnternet bankacılığı ile giriş.

Bu yöntemlerden herhangi birisiyle sisteme giriş yaparak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet Şifresi ile Giriş: PTT şubelerinden aldığınız E-devlet şifreniz ve TC kimlik numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. En kolay bu yöntem olduğundan dolayı genellikle vatandaşlar tarafından bu yöntemle giriş yapılmaktadır.

E-devlet üzerinden hangi resmi işlemleri yapabilirim?

  1. Kurum ve kuruluşlara yönelik işlemler,
  2. Belediye hizmetleriyle alakalı işlemler,
  3. Firmaların sunduğu hizmetlere dair işlemler,
  4. Üniversite işlemleri,
  5. Diğer kurumların portallarına doğrudan giriş.

E-devlet üzerinden hangi adli işlemler yapılabilir?

  1. Adli Sicil Kaydı Sorgulama
  2. Adli Sicil Kaydı Doğrulama
  3. Personel Genel Müdürlüğü Sınav Başvuruları
  4. Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü (UYAP) Hizmetleri
  5. Dava Dosyası Sorgulama
  6. İcra Dosyası Sorgulama
  7. SMS Bilgi Sistemi Abonelik Başvurusu ve İptali
  8. Veraset İlamı Sorgulama
  9. Sulh Hukuk Mahkemelerince Açılan Vasiyetname Sorgulama
  10. Noterlik Belgesi Başvuru Sonucu Sorgulama
  11. Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Sorgulama
  12. Türkiye Noterler Birliği Kişi Vekaletnameleri Sorgulama
  13. Yargıtay İş Başvurusu
  14. Yargıtay Siyasi Parti Üyeliği İptal Başvurusu
  15. Yargıtay Dava Dosya Sorgulama

Devlet ve mevzuat ile ilgili işlemler nelerdir?

E-devlet üzerinden devlet ve mevzuatla ilgili yapılabilecek işlemler için şu kurumlar uygulamaya açıktır:

  1. Adalet Bakanlığı
  2. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
  3. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
  4. Ankara Ticaret Odası
  5. Avrupa Birliği Başkanlığı
  6. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu
  7. Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü
  8. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
  9. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı
  10. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  11. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
  12. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
  13. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü
  14. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  15. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü
  16. Hazine ve Maliye Bakanlığı
  17. İçişleri Bakanlığı
  18. Kamu Denetçiliği Kurumu
  19. Kamu İhale Kurumu
  20. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
  21. Kültür ve Turizm Bakanlığı
  22. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
  23. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü
  24. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
  25. Milli Eğitim Bakanlığı
  26. Millî Savunma Bakanlığı
  27. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü
  28. Orman Genel Müdürlüğü
  29. Sağlık Bakanlığı
  30. Sahil Güvenlik Komutanlığı
  31. Sermaye Piyasası Kurulu
  32. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
  33. Sosyal Güvenlik Kurumu
  34. Tarım ve Orman Bakanlığı
  35. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı
  36. Ticaret Bakanlığı
  37. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
  38. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
  39. Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü
  40. Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK)
  41. Türk Standartları Enstitüsü
  42. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
  43. Vakıflar Genel Müdürlüğü
  44. Yargıtay
  45. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı
  46. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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