E-devlet giriş nasıl yapılır?

E-devlet, Türkiye Cumhuriyeti tarafından geliştirilen vatandaşların internet üzerinden devlet işlemlerini resmi makamlara gitmeden gerçekleştirebileceği bir hizmettir. Artık birçok işlem E-devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Bu sebeple vatandaşlar, E-devlet hizmetini nasıl kullanacağını merak etmekte. Peki, E-devlet nasıl alınır ve giriş nasıl yapılır?

Teknolojinin gelişmesiyle birçok işlem artık internet üzerinden yapılabilmektedir. Örneğin, bankalar arası para aktarımı veya internet üzerinden alış veriş yapmak gibi. 20 Nisan 2006 tarihinde devletimiz tarafından vatandaşların hizmetine sunulan, E-devlet ya da devlet kapısı uygulaması devlet işlemlerinin birçoğunu internet üzerinden gerçekleştirmemizi sağlayan bir uygulamadır. Bu uygulama vatandaşlara büyük bir kolaylık sağladığından dolayı kullanımı hakkında birçok konu merak edilmekte. İşte merak edilen haberin detayları…

E-devlet nasıl alınır?

Eğer ilk defa E-devlet alacaksanız, bulunduğunuz ilin veya ilçenin herhangi bir PTT şubesine giderek görevlilerden yardım isteyerek kimlik kartınızla kısa sürede şifre alabilirsiniz. Aldığınız şifreyle E-devlete giriş yapabilirsiniz. PTT şubelerine gitme imkanınız yoksa mobil bankacılık uygulamaları üzerinden de şifre verilmektedir.

E-devlete nasıl giriş yapılır?

E-devlete girmenin 5 farklı yolu bulunur.

1-E-Devlet şifresi ile giriş,

2-Mobil imza ile giriş,

3-E-İmza ile giriş,

4-TC kimlik kartı ile giriş,

5- İnternet bankacılığı ile giriş.

Bu yöntemlerden herhangi birisiyle sisteme giriş yaparak işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. E-Devlet Şifresi ile Giriş: PTT şubelerinden aldığınız E-devlet şifreniz ve TC kimlik numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. En kolay bu yöntem olduğundan dolayı genellikle vatandaşlar tarafından bu yöntemle giriş yapılmaktadır.

E-devlet üzerinden hangi resmi işlemleri yapabilirim?

Kurum ve kuruluşlara yönelik işlemler, Belediye hizmetleriyle alakalı işlemler, Firmaların sunduğu hizmetlere dair işlemler, Üniversite işlemleri, Diğer kurumların portallarına doğrudan giriş.

E-devlet üzerinden hangi adli işlemler yapılabilir?

Adli Sicil Kaydı Sorgulama Adli Sicil Kaydı Doğrulama Personel Genel Müdürlüğü Sınav Başvuruları Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü (UYAP) Hizmetleri Dava Dosyası Sorgulama İcra Dosyası Sorgulama SMS Bilgi Sistemi Abonelik Başvurusu ve İptali Veraset İlamı Sorgulama Sulh Hukuk Mahkemelerince Açılan Vasiyetname Sorgulama Noterlik Belgesi Başvuru Sonucu Sorgulama Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru Sorgulama Türkiye Noterler Birliği Kişi Vekaletnameleri Sorgulama Yargıtay İş Başvurusu Yargıtay Siyasi Parti Üyeliği İptal Başvurusu Yargıtay Dava Dosya Sorgulama

Devlet ve mevzuat ile ilgili işlemler nelerdir?

E-devlet üzerinden devlet ve mevzuatla ilgili yapılabilecek işlemler için şu kurumlar uygulamaya açıktır:

Adalet Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Ankara Ticaret Odası Avrupa Birliği Başkanlığı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Hazine ve Maliye Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Kamu Denetçiliği Kurumu Kamu İhale Kurumu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Kültür ve Turizm Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Milli Eğitim Bakanlığı Millî Savunma Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü Sağlık Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı Sermaye Piyasası Kurulu Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumu Tarım ve Orman Bakanlığı Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı Ticaret Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Türk Standartları Enstitüsü Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü Yargıtay Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı

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