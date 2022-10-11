E-Devlet evimde kim ikamet ediyor? Aynı hanede yaşayan sorgulama nasıl yapılır? Evimde kaç kişi ikamet ediyor? Nereden öğrenilir? soruları son zamanlarda vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Aynı evde pek çok yabancı vatandaşların ikamet kaydı olduğu iddiaları siyaset gündeminde tazeliğini koruyor. Vatandaşlar da kendi evinde kimlerin ikamet ettiğini nasıl öğreneceklerini araştırıyor. E-Devlet üzerinden evinizde kaç kişi ikamet ettiği, kaç kişinin yaşadığı kolayca öğrenmek mümkün.

E-Devlet evimde kim ikamet ediyor? Aynı hanede yaşayan sorgulama nasıl yapılır? Evimde kaç kişi ikamet ediyor? Nereden öğrenilir? soruları son zamanlarda vatandaşlar tarafından sıkça sorulmaya başlandı. Aynı evde pek çok yabancı vatandaşların ikamet kaydı olduğu iddiaları siyaset gündeminde tazeliğini koruyor. Vatandaşlar da kendi evinde kimlerin ikamet ettiğini nasıl öğreneceklerini araştırıyor. E-Devlet üzerinden evinizde kaç kişi ikamet ettiği, kaç kişinin yaşadığı kolayca öğrenmek mümkün.

Son günlerin en çok tartışılan konularından bir tanesi de hane halkının haberi olmadan yabancıların bazı evlere ikametlerini aldırdıkları, bir evde onlarca kişinni ikamet ettiği konusu siyaset gündeminde tartışılmaay devam ediyor. Siyasilerin de topa girdiği tartışmada CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Konu tartışılmaya devam ederken Adıgüzel, "Son günlerde özellikle sosyal medyada vatandaşlarımızdan kendi bilgileri dışında tanımadıkları yabancıların evlerine kaydedilmiş olduğuna dair şikayetler geliyor. Vatandaşlar e-devlet üzerinden edindikleri "Yerleşim Yerinde Oturanlar Belgesi'nde birden fazla kişinin kendi hanelerine haberleri olmadan kaydedildiğine dikkat çekiyor" ifadelerini kullandı.

E-Devlet evimde kim ikamet ediyor?

Vatandaşlar da evlerinde kimlerin ikamet etiğini öğrenmek için E-Devlet'e akın etti. E-Devlet kısa süre için yoğunluk nedeniyle aksadı. Vatandaşlar evlerinde kimlerin ikamet ettiğini internet yolu ile sorgulayabilir.

Aynı hanede yaşayan sorgulama nasıl yapılır?

E-Devlet üzerinden aynı evde yaşayanların kimler olduğu kolayca görülebiliyor. Bunun için öncelikle e-Devlet mobil uygulamasına yada e-Devlet internet sitesine giriş yapmanız gerekiyor. ARdından TC kimlik numarası şifreniz ile sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Ardından arama butonuna "Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi Sorgulama" yazılır ve çıkan ekrandaki adımlar takip edilerek evinizde kimlerin ikametinin olduğunu öğrenebilirsiniz.

Evimde kaç kişi ikamet ediyor, nereden öğrenilir?

Evinde kimlerin ikamet kaydı var? sorusu son zamanlarda oldukça sık soruluyor. İkamet sorgulama E-Devlet üzerinden yapılır. "Aynı Hanede İkamet Eden Kişi Belgesi Sorgulama" alanına tıklayarak evinizde kimlerin ikamet ettiğini kısaca öğrenebilirsiniz.

E-Devlet nedir?

e-Devlet, e-Devlet Kapısı, veya Dijital Türkiye, devlet hizmetlerinin kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak ortak bir nokta üzerinden vatandaşa doğru bilgiye ulaştırılmasını amaçlayan web tabanlı bir sistemdir.

e-Devlet sistemine T.C Kimlik Numarası kullanarak kolayca girmek mümkündür. Siteye PTT'den alınacak şifre ile, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone hatta sahip olanlar Mobil İmza ile, smart kart ve okuyucu kullanarak Elektronik İmza sistemi ile ve çipli T.C. Kimlik Kartı ile girilebilmektedir. Bu projenin sorumlusu Türksat'tır. Gerekli altyapının kurulması, devlet hizmetlerinde hem bilgi, hem iletişim, hem de kalite standartlarının belirlenmesinde bu kurum sorumludur. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yönetimi Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'ne verilmiştir. .