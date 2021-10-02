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E-Devlet Çalışma Hayatım nedir? Çalışma Hayatım ile hangi bilgilere bakılıyor?

E-Devlet Çalışma Hayatım nedir? Çalışma Hayatım ile hangi bilgilere bakılıyor? E-Devlet'e tüm çalışanların hayatını kolaylaştıracak yeni bir uygulama devreye girdi. Çalışanlar tüm çalışma bilgilerine, Çalışma Hayatım ile ulaşabilecek. Prim borçları, emekliliğe kaç gün kaldığı, iş arama, çalışmaya başlama, sigorta ve mesleki yeterlilik gibi bir çok aşamada bilgi veren 'Çalışma Hayatım' uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

4 Saat Önce
2021-10-02 12:32:32
E-Devlet Çalışma Hayatım nedir? Çalışma Hayatım ile hangi bilgilere bakılıyor?

E-Devlet Çalışma Hayatım nedir? Çalışma Hayatım ile hangi bilgilere bakılıyor? E-Devlet'e tüm çalışanların hayatını kolaylaştıracak yeni bir uygulama devreye girdi. Çalışanlar tüm çalışma bilgilerine, Çalışma Hayatım ile ulaşabilecek. Prim borçları, emekliliğe kaç gün kaldığı, iş arama, çalışmaya başlama, sigorta ve mesleki yeterlilik gibi bir çok aşamada bilgi veren "Çalışma Hayatım" uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin dijital kapısı E-Devlet her geçen gün kendisini geliştiriyor. E-Devlet kapısına son gelen özellik çalışma hayatında olan milyonlarca insanın işine yarayacak. E-Devlet "Çalışma Hayatım" özelliği ile çalışanlar iş hayatlarına dair tüm bilgileri edinebilecek.

E-Devlet Çalışma Hayatım nedir?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, e-Devlet Kapısı'nda sunulan "Araçlarım" bütünleşik hizmeti sonrasında "Çalışma Hayatım" adıyla yeni bir bütünleşik hizmet çalışmasının başlatıldığını söyledi. "e-Devlet Kapısı'nda hizmete alınan 'Çalışma Hayatım' hizmetiyle vatandaşlarımıza iş arama, çalışmaya başlama, sigorta, emeklilik, mesleki yeterlilik gibi çalışma hayatını oluşturan tüm iş ve işlemler bütünleşik bir yapıda sunuluyor." diyen Koç, bu çalışmada pek çok kuruma ait hizmetin bulunduğunu vurguladı. Koç, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Hazine ve Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, İŞKUR ve SGK hizmetlerinin konsept içine dahil edildiğini bildirdi.

Çalışma Hayatım ile hangi bilgilere bakılıyor?

Çalışma Hayatım bütünleşik hizmetinin emekliler, çalışanlar ve iş arayanlar için modellendiğini anlatan Koç, bu bütünleşik hizmetle emeklilerin "Emeklilik İşlemleri" modülünden 4A, 4B, 4C aylık bilgilerini, aylık kesintilerini, bir aylık maaş tercihlerini, aylık bilgilerine ilişkin barkodlu belge alma işlemlerini, banka ve adres değişikliği taleplerini, hareketsiz ve blokeli emekli maaş sorgulama ve iade başvurusu işlemleri gibi pek çok işlemi gerçekleştirebileceğini belirtti. Çalışanların ise çalışan modülünden 4A, 4B, 4C tescil bilgilerine erişebileceğini, ne zaman emekli olabileceğini, 4C bordro, dil tazminatı, 4A/4B iş göremezlik ödemesi bilgilerini sorgulayabileceklerini belirten Koç, çalışanların şahıs ödemeleri, esnaf ve sanatkar sicil/oda bilgileri ve iş yeri kaydı/borcu yoktur belgesi sorgulama/doğrulama gibi hizmetlere kolaylıkla erişim sağlayıp işlemlerini gerçekleştirebileceğine dikkat çekti.

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e-Devlet nedir?

e-Devlet, e-Devlet Kapısı, veya Dijital Türkiye, devlet hizmetlerinin kullanıcı ihtiyaçları göz önüne alınarak elektronik ortamda, güvenli, kesintisiz ve hızlı olarak ortak bir nokta üzerinden vatandaşa doğru bilgiye ulaştırılmasını amaçlayan web tabanlı bir sistemdir.

e-Devlet sistemine T.C Kimlik Numarası kullanarak kolayca girmek mümkündür. Siteye PTT'den alınacak şifre ile, Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone hatta sahip olanlar Mobil İmza ile, smart kart ve okuyucu kullanarak Elektronik İmza sistemi ile ve çipli T.C. Kimlik Kartı ile girilebilmektedir. Bu projenin sorumlusu Türksat'tır. Gerekli altyapının kurulması, devlet hizmetlerinde hem bilgi, hem iletişim, hem de kalite standartlarının belirlenmesinde bu kurum sorumludur. 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yönetimi Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Dijital Dönüşüm Ofisi'ne verilmiştir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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