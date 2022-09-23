DYS Giriş nasıl yapılır? Öğretmenler DYS sistemine nasıl giriş yapar? MEB DYS nedir? Öğretmenlere resmi yazı imzalatma dönemi artık sona eriyor. Gelişen teknoloji ile birlikte bu anlamda büyük bir tasarrufa da geçiliyor. Doküman Yönetim Sistemi (DYS) ile öğretmenler sistem üzerinden kendilerini ilgilendiren yazıları görebilecek ve onaylayabilecek. Peki 2022 DYS sistemine nasıl giriş yapılır?

DYS Giriş nasıl yapılır? Öğretmenler DYS sistemine nasıl giriş yapar? MEB DYS nedir? Öğretmenlere resmi yazı imzalatma dönemi artık sona eriyor. Gelişen teknoloji ile birlikte bu anlamda büyük bir tasarrufa da geçiliyor. Doküman Yönetim Sistemi (DYS) ile öğretmenler sistem üzerinden kendilerini ilgilendiren yazıları görebilecek ve onaylayabilecek. Peki 2022 DYS sistemine nasıl giriş yapılır?

Öğretmenlerin artık kurum içinde yazışmaları ve ilgili belgeleri imzalamaları artık daha kolay olacak. Resmi yazı imzalama döneminin sonu DYS ile geldi. 2013 yılından beri kullanılmakta olan Doküman Yönetim Sistemi (DYS), Cumhurbaşkanlığımızın "Tasarruf Tedbirleri" konulu 2021/14 sayılı genelgesi kapsamında; kurum harcamalarında tasarruf sağlamak, bürokratik işlemleri azaltmak, kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla 19 Eylül 2022 tarihi itibari ile öğretmenlerin kullanımına açılmıştır.

DYS Giriş nasıl yapılır?

DYS WEB ile https://dysweb.meb.gov.tr ardesine giriş yapan adaylar buradan karşılarına çıkan ekrandan DYS sistemine giriş yapabilirler. DYS ile kendileri hakkında gelen yazıları gören öğretmenler resmi ayzıları onaylayabilir. E-devlet ile MEBBİS'e girilir ve buradan karşımıza çıkan ekranlardan DYS ye tıklanır. MEBBİS bilgileri ile de doğrudan DYS sistemine giriş yapılabilir.

Öğretmenler DYS sistemine nasıl giriş yapar?

DYS sistemine giriş yapmak oldukça kolaydır. Yukarıda anlatılan adımları takip ederek DYS paneline giriş yapabilir adınıza gelen resmi yazıları görebilir ve onaylayabilirsiniz. DYS ile daha hızlı, daha etkin bir yazışma modeline geçilmiş oldu. Öğretmenler MEBBİS bilgileri ile DYS WEB sistemine girerek gelen yazıları ve yazıların eklerini görecek, okuyacak ve onaylayacak. DYS Web için MEB internet hattı gerekmeyecek. Her yerden giriş yapılabilecek. Bu hem zaman, hem evrak yükünden tasarruf sağlamış olacak. MEB uzun zamandır bu konuda çalışıyordu. Niğde'de pilot olarak başlayan bu uygulama tüm okullarda uygulanmasına başlandı. .