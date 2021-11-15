Düzenli bir çocuk yetiştirmek için...

Düzenli olma alışkanlığı çocuklara erken yaşlarda verilmeye başlanmalıdır. Peki küçük bir çocuğa düzenli olmak nasıl öğretilmeli? Nelere dikkat etmeli? İşte cevabı...

Çocuğunuza düzen alışkanlığı kazandırmak istiyorsanız öncelikle çok sabırlı olmalısınız. Aksi takdirde çocuğunuzla aranızda iletişim kopukluğu ve güvensizlik yaşayabilirsiniz. Şunu unutmayın, düzenli olmak doğuştan gelmez, sonradan kazanılır.

Çocuğunuzun düzenli olmasını istiyorsanız öncelikle ona iyi bir örnek olarak işe başlamalısınız. Siz düzenli olmazsanız çocuğunuzdan da düzenli olmasını bekleyemezsiniz. Evinizi düzen içinde tutarsanız çocuğunuz da bu davranıştan etkilenecek ve kendisi de aynı düzeni sürdürecektir.

Çocuğunuza sorumluluklar vermelisiniz. Her daim dağıttığı oyuncakları sizin toplamanız ona düzen alışkanlığı kazandırmaz. Yeni bir oyuncak istediğinde oyuncağı çıkarmadan önce ortadaki oyuncaklarını kaldırması gerektiğini belirtmeli, işe biraz da eğlence katarak beraber oyuncaklarını toplamalısınız. Bir süre sonra çocuk siz demeden de bu davranışı sergilemeye başlayacaktır.

Çocuğunuza ne kadar erken yaşta sorumluluk duygusunu verirseniz o kadar iyi. Çünkü çocukluk çağında öğrenilenler asla unutulmaz ve ömür boyu devam eder. Ayrıca çocukken kazandırmadığınız alışkanlığı daha sonra kazandırmaya çalışmak çok daha zordur. Her yaşın becerileri birbirinden farklıdır. Çocuğumuzun yaşına uygun becerileri yapmasına destek olmalı, ona rehberlik etmeliyiz. Düzen konusunda da her yaşta ona uygun sorumluluklar vermeliyiz.

Örneğin çocuğunuzun paltosunu asacağı askılığın boyunu ona göre ayarlayabilir, eve girer girmez kendisinin oraya asmasını sağlayabilirsiniz. Böylelikle çocuk çıkardığı paltoyu ortalığa atıp birinin onun için toplamasını beklemez, kendi işini kendi görüp düzen alışkanlığı edinir.

Oyuncak dolaplarını çocuğunuzun tek başına kullanabileceği bir modelden seçmenizde fayda olacaktır. Böylece çocuk oyuncağını kendi aldığı gibi kendisi de kolayca yerine koyabilecektir. Özel eşyalarını koyabileceği kutular ve çekmeceler olması önemlidir. Böylece eşyaları ortalıkta kalmayacak yerli yerinde duracaktır.

Ergenlik döneminde çocuklar öğrettiğiniz düzen duygusunu bir süre unutup dağınıklık dönemi yaşayabilir. Böyle bir konuda onu yumuşak bir şekilde uyarmalı ve onun sağlaması gereken düzeni onun adına sağlamaktan çekinmeliyiz. Ergenlik zor bir dönemdir. Bunu unutmamalı ergen çocuğumuza karşı anlayışlı ve sabırlı olmalıyız. Aksi takdirde çocuğumuz hem istediğimiz davranışı sergilemeyecek hem de bizimle çatışacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.