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TIMETURK / GENEL / Düzce-Sakarya yolu kapalı mı? Düzce-Sakarya-Zonguldak yolu ne zaman açılacak? Düzce-Sakarya Karadeniz Sahil Yolu açıldı mı?

Düzce-Sakarya yolu kapalı mı? Düzce-Sakarya-Zonguldak yolu ne zaman açılacak? Düzce-Sakarya Karadeniz Sahil Yolu açıldı mı?

Düzce-Sakarya yolu kapalı mı? Düzce-Sakarya-Zonguldak yolu ne zaman açılacak? Düzce-Sakarya Karadeniz Sahil Yolu açıldı mı? Pek çok ili birbirine bağlayan Düzce ve Zonguldak ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Düzce-Sakarya yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sonrasında yol trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yolu onarma çalışmaları başladı.

2 Saat Önce
2022-04-06 13:45:23
Düzce-Sakarya yolu kapalı mı? Düzce-Sakarya-Zonguldak yolu ne zaman açılacak? Düzce-Sakarya Karadeniz Sahil Yolu açıldı mı?

Düzce-Sakarya yolu kapalı mı? Düzce-Sakarya-Zonguldak yolu ne zaman açılacak? Düzce-Sakarya Karadeniz Sahil Yolu açıldı mı? Pek çok ili birbirine bağlayan Düzce ve Zonguldak ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Düzce-Sakarya yolunda heyelan meydana geldi. Heyelan sonrasında yol trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yolu onarma çalışmaları başladı.

Yağışlı geçen bir yılın ardından havaların ısınmasıyla suya doyan topraklarda heyelan meydana geliyor. Geçtiğimiz günlerde Bolu Dağı Tüneli girişinde de heyelan yaşanmış ve tünel trafiğe kapatılmıştı. Bir heyelan haberi de Düzce-Sakarya yolundan geldi.

Düzce-Sakarya yolu kapalı mı?

Düzce-Sakarya yolunu her gün binlerce araç kullanıyordu. Yolda büyük bir heyelan yaşandı ve yol trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri, Hemşin köyü sapak mevkiinde yolu kapatarak araçların geçişine izin vermedi.

Düzce-Sakarya-Zonguldak yolu ne zaman açılacak?

Düzce ve Zonguldak illeri ile Sakarya arasında ulaşımı sağlayan Karadeniz Sahil Yolu, aşırı kar yağışının ardından eriyen kar sularının etkisi ile Akçakoca Edilli mevkiinde meydana gelen heyelan nedeniyle çöktü. Yol kullanılmaz hale gelirken, asfalt tamamen zarar gördü. Düzce- Sakarya istikametine gidecek araçlar ise köy içlerinde oluşturulan alternatif yollara yönlendirildi. .

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