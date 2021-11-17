Düzce'deki şiddetli deprem İstanbul ve çevresinde de hissedildi

Saat 15.40 civarlarında Düzce merkezli 5.3 şiddetinde deprem meydana geldi. Deprem, İstanbul ve çevresindeki illerde de hissedildi. Panik yaratan depremin ardından saat 15.57'de bu kez 4,3 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi.

Düzce'de bugün art arda meydana gelen depremler korkuttu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 15.40'ta merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Deprem, 18,02 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise Düzce'de saat 15.40'da meydana gelen depremin büyüklüğü 5,3 şiddetinde.

Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Düzce Çilimli olduğu bildirildi.

Sarsıntı, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Bursa'da da hissedildi. Düzce ve Bolu'da halk, panikle sokaklara döküldü. Düzce'de polis ve jandarma ekipleri, bölgede devriye görevinde bulunurken, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

SAAT 15.57'DE BİR DEPREM DAHA

AFAD, saat 15.57'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

DÜZCE'DE EVLERDE EŞYALAR DEVRİLDİ

Düzce'de bazı evlerde sarsıntı ile eşyaların devrilerek, hasar gördüğü belirtildi. Depremin ardından artçı sarsıntılar, devam etti.

MUHTAR KOÇ: ÇOK ŞİDDETLİ HİSSETTİK

Depremin merkez üssüne yakın Yayakbaşı köyünün muhtarı Hayrettin Koç, verdiği bilgide, "Depremi çok şiddetli olarak hissettik. Köyümüzde herhangi bir hasar, yıkım söz konusu değil. Çevre köylerden de olumsuz bir şey duymadık şu ana kadar" dedi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğündeki deprem, Kocaeli, Sakarya ve Bolu'da da hissedildi. Kocaeli'nin İzmit ve Gölcük ilçelerinde vatandaşlar depremin ardından kısa süreli panik yaşadı. Ankara Karayolu Caddesi'ndeki bankalarda çalışan personeller ve esnaf, hızla dışarı çıkarak bir süre bekledi. Vali Seddar Yavuz, AA muhabirine, depremi yoğun şekilde hissettiklerini, şu ana kadar kendilerine gelen herhangi bir olumsuzluğun olmadığını bildirdi. AFAD ekiplerini yine de teyakkuza geçirdiklerini aktaran Yavuz, "Tüm hemşehrilerimize ve Düzcelilere geçmiş olsun diliyoruz." dedi. - SAKARYA Sakarya'da da deprem kentin büyük bölümünde vatandaşlar tarafından hissedildi. Kentte yoğun kalabalığın bulunduğu Çark Caddesi'nde dükkanlarda bulunan vatandaşlar ve esnaf, bir süre dışarıda bekledi. Vatandaşlardan bazıları, telefonla yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Vali Çetin Oktay Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem, ilimizde de hissedilmiştir. Sahada yaptığımız taramalardan ve 112 Çağrı Merkezimize şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum." ifadelerini kullandı. - BOLU Bolu'da ise depremi hisseden vatandaşlar ve esnaf, bir süre dışarıda bekleyerek telefonlarla yakınlarına ulaşmaya çalıştı. Vali Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Deprem ilimizde de hissedilmiş olup yapılan ilk araştırmalar neticesinde herhangi bir olumsuzluk bildirimi alınmamıştır. Tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerimi iletir, tedbirli olunmasını rica ederim. Rabbim tekrarından korusun."

DÜZCE VALİSİ ATAY: ŞU ANA KADAR CAN KAYBI YOK

Düzce Valisi Atay: " Deprem de şu an can kaybı ve yıkılan yer bulunmuyor"

Düzce Valisi Cevdet Atay, merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğündeki deprem de ilk bilgilere göre, can kaybı olmadığını ve yıkılan yer bulunmadığını bildirdi.

Vali Atay, AA muhabirine, merkez üssü Düzce olan 5 büyüklüğünde depremmeydana geldiğini söyledi. İlk bilgilere göre depremde can kaybı olmadığını, yıkılan bir yer bulunmadığını ve ekiplerin sahada olduğunu aktaran Atay, araştırmaların devam ettiğini kaydetti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, Düzce merkezli 5 büyüklüğündeki deprem in ardından ekiplerin inceleme başlattığını bildirdi.

Kurum, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şu bilgileri verdi: "Merkez üssü Düzce olan ve çevre illerimizden de hissedilen 5 büyüklüğündeki deprem nedeniyle vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Depremin hemen ardından ekiplerimiz incelemelerini başlattı. Düzce'mize ve ülkemize geçmiş olsun." İçişleri Bakanı Soylu ise, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Düzce'de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5,0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi. İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA: İSTANBUL'DA HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK YOK

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak kentte herhangi bir olumsuzluk bildirilmediğini kaydetti.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul'umuzda da hissedilen Düzce merkezli deprem ile ilgili olarak ilimizde herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadelerine yer verdi.

PROF. DR. SELİM'DEN DEĞERLENDİRME

Neotektonik ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Haluk Selim, meydana gelen depremle ilgili değerlendirmede bulundu.

Prof. Dr. Selim, “Deprem yaklaşık 15 km uzunluğa sahip olan bu fayın etkisiyle olmuştur. Bu fay Düzce çek-ayır havzasının hemen kuzeyinde yer alır. Çilimli Fayı literatürde bilinin ve Kuzey Anadolu Fayı'na paralel olarak uzanan aktif bir faydır. Meydana gelen bu deprem 12 Kasım 1999 depremini meydana getiren Kuzey Anadolu Fay sisteminin kuzeyinde gerçekleşmiştir. Eğer 6 ile 8 saat arasında artçıları olmazsa bir başka depremin habercisi olabilir. Bu durum tehlike arz eder. Ama artçılar olursa tehlikeli bir durum söz konusu olamaz” diye konuştu.

DÜZCE'DE BULUNAN AKTİF FAYLAR

Kuzeyde Asya-Avrupa levhası ile güneyde Anadolu levhacığını birbirinden ayıran Kuzey Anadolu Fay Zonu (KAFZ), yaklaşık uzunluğu 1200 kilometre olan doğrultu atımlı bir fay sistemi olup Türkiye'nin en önemli tektonik yapılarından biridir.

Düzce ve Bolu havzası bu fay üzerinde bulunmaktadır. Düzce havzasına en yakın olan ve deprem potansiyeli taşıyan aktif faylar Düzce, Hendek ve Çilimli faylarıdır.

Düzce Fayı, Akyazı-Kaynaşlı arasında uzanan ve Efteni gölünün güneybatısında çatallanan, uzunluğu yaklaşık 70 km olan bu fay sağ yönlü doğrultu atımlı aktif bir faydır.

Hendek Fayı, Düzce havzasının batısında Sapanca Gölü-Hendek-Cumayeri arasında uzanan fay yaklaşık 50 km uzunluğundadır.

Çilimli Fayı, Düzce havzasının kuzeyinde Cumayeri-Konuralp arasında uzanan ve yaklaşık uzunluğu 13 km olan bir faydır.

Fayın niteliği ve aktivesine ilişkin ayrıntılı veri toplanamamasına rağmen arazide fay boyunca uzamış şekilli basınç sırtlarının gözlenmesi ve fay çizgisi boyunca çok sayıda kaynak dizilimi gözlenmiş olması sebebi

ile olasılı aktif fay olarak değerlendirilmiştir.

12 KASIM 1999 DÜZCE DEPREMİ

73 km. uzunluğunda olan Düzce fayının 30 kilometrelik batı bölümü 17 Ağustos 1999 depremi sonrasında kırılmıştı. 12 Kasım 1999 depremi ise fayın 43 km. uzunluğundaki doğu bölümünün kırılması sonucunda oluştu.

Bu deprem, 17 Ağustos 1999 depremine neden olan KAF'ın kuzey kolunu oluşturan fayların en doğusunda bulunan segmenti üzerinde gerçekleşmiştir.

12 Kasım depremi, 17 Ağustos 1999'daki kırılmaların Düzce fayının doğu bölümünü tetiklemesi sonucu geldi.

710 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

12 Kasım 1999 saat 18,57'da Düzce kuvvetli bir darbe ile sarsıldı ve yıkıldı. Bu kez 17 Ağustos depreminden daha büyük şiddetle sarsılan Düzce 30 saniye içinde adeta yerle bir oldu. Merkez üssü Düzce olan deprem, Kaynaşlı'yı da yerle bir ederken, Bolu'nun da bir bölümünde can ve mal kayıplarına neden oldu.

Yaşanan bu büyük depremde Düzce, Akçakoca, Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova, Kaynaşlı ve Yığılca'da toplam 710 kişi hayatını kaybederken 2.678 kişi de yaralandı.

DEPREMDEN 5 DAKİKA SONRA

BU HARİTA ORTAYA ÇIKTI

EMSC'nin Twitter hesabından paylaşılan haritada ise, Düzce ve Adapazarı'nda beliren turuncu noktaların bir dakika içerisinde tüm İstanbul'u kapladığı görüldü.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin ardından Türkiye'de sarsıntıyı hissedenlerin tepkisini Twitter mesajıyla paylaştı.

Son Depremler adlı (LastQuake) uygulamayı Türkiye'deki kullanıcıların çok hızlı bir şekilde açtığını belirten EMSC'nin verilerine göre, Düzce ve Adapazarı'nda beliren turuncu noktaları saniyeler içinde İstanbul takip ediyor. Türkiye'nin en büyük kenti İstanbul bir dakika içinde turuncuya boyanırken, beş dakika sonunda Ankara ve Bursa'da da benzer bir tablo ortaya çıkıyor.

EMSC, Düzce'nin yanı sıra Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Bursa, Zonguldak ve Ankara'da da hissedilen depreme verilen tepkiye "Siz gerçek bir zaman sensörüsünüz" yorumunu yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.