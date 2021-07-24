Düzce'de kardeş kavgası: 2 ölü

Düzce'de 3 kardeş arasında çıkan kavgada silahla vurulan 2 kardeş kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Düzce'de 3 kardeş arasında çıkan kavgada silahla vurulan 2 kardeş kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyünde yaşayan İbrahim, Şaban ve Suat K. kardeşler, arazi paylaşımı nedeniyle sözlü kavgaya başladı.

Kavganın arbedeye dönmesiyle İbrahim K. üzerindeki silahla kardeşlerine ateş etmeye başladı.

Silah seslerini duyarak eve gelen komşuları Şaban ve Suat K'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Düzce Devlet Hastanesine kaldırdı.

Şaban ve Suat K. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Kaçan İbrahim K. jandarmanın takibi sonucu Sakarya'da yakalandı.

Soruşturma sürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.