DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? İstifa eden kıdem tazminatı alabilir mi?
Zenginler kripto parayı neden tercih ediyor?
Azad Cammu Keşmir bölgesinde yarın seçime gidiliyor
Lavrov: Batı, beklentilerini karşılamadığımız için bizi sevmiyor
İsrail Cumhurbaşkanı’ndan Erdoğan’a işbirliği çağrısı
Şile'de denizde kaybolan son kişinin de cansız bedenine ulaşıldı
Ayasofya-i Kebir Camii Müslümanların akınına uğruyor
Yellen'dan Kongreye 'borç limiti' uyarısı
Filipinler’de korkutan deprem
Düzce'de kardeş kavgası: 2 ölü
Venezuela’dan ABD’ye kınama
Fransa, imamlara savaş açtı
Bu yaz dünyanın felaketi oldu
Fransa'da son 24 saatte 21 bin 493 Kovid-19 vakası tespit edildi
5816 sayılı kanun nedir? 5816 sayılı kanunun maddeleri nedir?

TIMETURK / GENEL / Düzce'de kardeş kavgası: 2 ölü

Düzce'de kardeş kavgası: 2 ölü

Düzce'de 3 kardeş arasında çıkan kavgada silahla vurulan 2 kardeş kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

1 Saat Önce
2021-07-24 08:13:09
Düzce'de kardeş kavgası: 2 ölü

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Düzce'de 3 kardeş arasında çıkan kavgada silahla vurulan 2 kardeş kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Gümüşova ilçesi Yıldıztepe köyünde yaşayan İbrahim, Şaban ve Suat K. kardeşler, arazi paylaşımı nedeniyle sözlü kavgaya başladı.
Kavganın arbedeye dönmesiyle İbrahim K. üzerindeki silahla kardeşlerine ateş etmeye başladı.
Silah seslerini duyarak eve gelen komşuları Şaban ve Suat K'yi kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Düzce Devlet Hastanesine kaldırdı.
Şaban ve Suat K. hastanedeki müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.
Kaçan İbrahim K. jandarmanın takibi sonucu Sakarya'da yakalandı.
Soruşturma sürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş