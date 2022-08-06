Düzce’de Ezan Ne Zaman Okunuyor? Düzce Namaz Vakti

Ezan ne zaman okunuyor? Düzce 7 günlük namaz vakitleri nedir? Düzce Karadeniz Bölgesi'nin Batı Karadeniz Bölümü'nde yer alan ildir. Batı Karadeniz'de bulunan şirin ve yemyeşil bir şehir olan Düzce, muhteşem tarihi ve doğal güzelliği ile dikkatleri üzerine çekmekte. Düzce halkı tarafından en çok gündeme gelen konular arasında Düzce’de ezan saat kaçta okunuyor? Sorusu gündemde. Sizler için bu konuya açıklık getireceğiz. İşte detaylar…