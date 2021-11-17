Düzce'de artçı depremler olur mu? Düzce'de 5.0 büyüklüğünde depremden sonra yeni artçı deprem yaşanır mı? Düzce'de 15.40 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul gibi çevre illerden de hissedildi. Deprem kentte büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlar deprem sonrası artçı depremlerin olup olmayacağını merak ediyor. Deprem uzmanları bu soruya yanıt verdi...

Düzce'de artçı depremler meydana gelir mi? Düzce'de 5.0 büyüklüğünde depremden sonra yeni artçı deprem olur mu? Düzce'de 15.40 sıralarında şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul gibi çevre illerden de hissedildi. Deprem kentte büyük paniğe neden oldu. Vatandaşlar deprem sonrası artçı depremlerin olup olmayacağını merak ediyor. Deprem uzmanları bu soruya yanıt verdi...

Düzce'de artçı depremler olur mu?

Uzmanlar bölgede artçı depremlerin yaşanabileceğini belirtti. 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremin ardından kentte bir artçı deprem daha yaşandı. AFAD, 15.57'de Düzce'de bir depremin daha meydana geldiği bildirdi. Artçı depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklandı. Depremin derinliği 7.11 km. olarak açıklandı.

Artçı deprem nedir?

Artçı deprem, ana depremden sonra meydana gelen deprem. Artçı sarsıntılar, ana depremin hissedildiği merkezde gerçekleşir; ancak büyüklüğü daha düşüktür. Buna rağmen ana depremin zayıflattığı yapıların yıkılmasına neden olarak, daha yüksek şiddette olabilir.

Düzce fayı nedir?

Düzce fayı, Akyazı-Kaynaşlı arasında 70 kilometre uzunluğunda bulunuyor. Birbirini bütünleyen üç alt parçadan oluşan Düzce fayı, sağ yönlü doğrultulu atılımlı aktif bir fay olarak biliniyor.

Fayın aktivitesi, 17 Ağustos ve 12 Kasım depremleriyle de ortaya çıktı. 17 Ağustos depreminde gelişmiş olan 130 kilometre uzunluğundaki yüzey kırığının 30 kilometrelik doğu bölümü, Düzce fayı üzerinde yer alıyor.

Bu deprem Düzce fayının Efteni gölüne kadar olan kesiminde gerçekleşmişti. 12 Kasım 1999 depreminde Düzce fayının doğu bölümünde olan Efteni Gölü ile Bolu'nun kuzey batısında Pirahmetler arasında kırılmıştı. Bu depremde yaklaşık kırılan fayın uzunluğu yaklaşık 45 kilometre uzunluğundaydı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.