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Duygu Eda Altıngeyik kimdir?

Duygu Eda Altıngeyik kimdir? Müge Anli ile Tatlı Sert programına katılan Duygu Eda Altıngeyik'in kim olduğu merak ediliyor. Evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Duygu Eda Altıngeyik günler sonra ortaya çıktı. Bir arkadaşının evinde kaldığını söyleyen Duygu Eda Altıngeyik'in anlattıkları izleyenleri şaşırttı. İşte Duygu Eda Altıngeyik kimdir sorusunun yanıtı...

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Google News - Timeturk
29.06.2021 12:58:14
Duygu Eda Altıngeyik kimdir?

Duygu Eda Altıngeyik kimdir? Müge Anli ile Tatlı Sert programına katılan Duygu Eda Altıngeyik'in kim olduğu merak ediliyor. Evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan Duygu Eda Altıngeyik günler sonra ortaya çıktı. Bir arkadaşının evinde kaldığını söyleyen Duygu Eda Altıngeyik'in anlattıkları izleyenleri şaşırttı. İşte Duygu Eda Altıngeyik kimdir sorusunun yanıtı...

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Duygu Eda Altıngeyik'in kim olduğu merak edilmeye başlandı. Evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayana Duygu Eda Altıngeyik günler sonra ortaya çıkarak önce programa telefonla bağlandı ardından da programa konuk oldu. Duygu Eda Altıngeyik programda anlattıkları ile herkesi şaşırttı. İşte Duygu Eda Altıngeyik kimdir sorusunun yanıtı...

Duygu Eda Altıngeyik kimdir?

Duygu Eda Altıngeyik Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden yeni mezun oldu. Dr. Duygu Eda Altıngeyik, 25 Haziran Cuma günü halasının Kepez ilçesi Varsak Mahallesi'ndeki evinden "Yürüyüşe çıkıyorum" diyerek ayrıldı. Yanına kimliğini ve telefonunu almadığı belirlenen Altıngeyik, eve dönmedi. Cumartesi düzenlenen mezuniyet balosuna da gitmeyen Altıngeyik hiçbir yerde bulunamayınca yakınları Sakarya Polis Merkezi'ne giderek kayıp başvurusunda bulundu. Başvuru üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıplar Büro Amirliği ekipleri, Duygu Eda Altıngeyik'i bulmak için çok yönlü araştırma başlattı.

Arkadaşının evindeymiş

Ablasının hayatından endişe ettiklerini söyleyen aynı okulda okuyan kardeşi Mehmet Altıngeyik, bugün televizyon programına çıktı. Programı izleyen ve telefonla arayan Duygu Eda Altıngeyik, kaybolmadığını, bir arkadaşının evinde kaldığını söyledi.

Antalya'da 3 gün önce evden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve polis tarafından her yerde aranan yeni mezun doktor Duygu Eda Altıngeyik'in (24), bir arkadaşının evinde olduğu öğrenildi. Müge Anlı'nın programına katılan Duygu Eda Altıngeyik, "Gurur yaptım, ben hakaret duydum. Beni korumayan insanları cezalandırıyorum" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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