Duygu Delen davasında karar çıktı

Gaziantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yargılanan Mehmet K'ya 10 yıl hapis cezası verildi, sanık hükümle birlikte tahliye edildi.

10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık Mehmet K. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı.

Duruşmaya Duygu Delen'in annesi Şenel, babası Bülent Delen, kardeşleri ve taraf avukatlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, KADEM ve Ankara Barosu temsilcileri katıldı.

Sanık Mehmet K, söyleyecek söz bulmakta zorlandığını, kız arkadaşını kaybettiği için üzgün olduğunu savunarak "Adli Tıp Üst Kurulu raporunun altına 30 doktor imza attı. 18 ay sonra kamera kayıtlarına ve Adli Tıp raporlarına neden itiraz ediliyor. 18 ayın 13 ayını tek kişilik hücrede geçirdim. Ben sevdiğim kızı kaybettim. Bir canım var ama bin tane canım olsa Duygu'nun bir saniye yaşaması için yine veririm. Verdiğim ifadelerin arkasındayım. Ben gerektiği kadar kendimi savunmaya çalıştım. Ben burada da yatsam gönlüm rahat olacak. Burası gelip geçici bir dünya. Adaletinize güveniyorum. İnşallah doğru karar çıkar. Benim gönlüm rahat yanlış bir şey yapmadığım için pişman değilim." diye konuştu.

Baba Bülent Delen, adalete güvendiğini, kızının yaşaması halinde geçen hafta 19 yaşına gireceğini ifade ederek, "Kızım toprak altında katil halen karşımızda nefes alıyor." dedi.

Anne Şenel Delen de kızının acısını halen yaşadığını dile getirdi, "Her gün acı çekmekten yoruldum. Adaletinize güveniyorum, sanık cezasını çeksin. Masumların canı yanmasın." ifadelerini kullandı.

Maktulün avukatları ise sanık tarafının delilleri manipüle etmeye çalıştığını iddia ederek kamera kayıtlarının tekrar incelenmesini istedi.

- Hükümle birlikte tahliye edildi

Mahkeme heyeti, "Kasten öldürme" ve "Cinsel istismar" suçundan beraatına, "hakaret" suçundan bin 800 lira para cezasına, "konutta yağma" suçundan ise 10 yıl hapisle cezalandırılmasına hükmettiği sanığın hükümle birlikte tahliyesine oy birliğiyle karar verdi.

Kararın ardından Duygu Delen'in yakınları sinir krizi geçirdi, karara tepki gösterdi.

- Olay nasıl olmuştu?

Gaziantep'te 13 Ağustos 2020'de Şehitkamil ilçesi Batıkent Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katından bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kişinin 17 yaşındaki Duygu Delen olduğu belirlenmişti. Evde bulunan Mehmet K. (20) tutuklanmıştı.

Mehmet K. hakkında "çocuğun kasten öldürülmesi" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "çocuğun nitelikli cinsel istismarı", "hakaret" ve "konutta yağma" suçlarından çeşitli oranlarda ceza istemiyle açılan davada mahkeme keşif kararı vermiş ve olay yeri inceleme uzmanı, fizik mühendisi, adli tıp uzmanı ve bilgisayar teknolojisi uzmanından oluşan heyet, 19 Mart'ta olayın meydana geldiği sanık Mehmet K'nin evinde keşif yapmıştı.

Tutuklu sanık Mehmet K'nin 16 Haziran'da "ev hapsi" kararıyla tahliyesine karar verilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığınca karara itiraz edilmişti. İtirazı değerlendiren 11. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla ikametinde gözaltına alınan sanık 22 Haziran'da tutuklanmıştı. .