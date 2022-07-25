Duy Beni oyuncu kadrosunda kimler var? Duy Beni konusu

Duy Beni dizisi konusu nedir? Duy Beni dizisi oyuncuları kimlerdir? Duy Beni dizisi hangi gün? Son zamanlarda ekranlarda yerini alan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Duy Beni dizisi, en çok merak edilen diziler arasında yer almakta.

Duy Beni hangi gün? Star TV ekranlarında yer alan Duy Beni dizisi her perşembe günü saat 20.00'da yayınlanmaya devam ediyor. Sizler için bu konu hakkında merak edilen tüm detaylara değineceğiz. İşte detaylar haberimizde.

DUY BENİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Duy beni dizisi konusu nedir?

Ekranların sevilen gençlik dizisi Duy Beni,izleyiciler tarafından büyük bir ilgi görmekte. Duy Beni dizisi konusu,İstanbul'un orta halli mahallerinden birinde sıradan bir hayat yaşayan lise öğrencisi Ekim'in hayatı, gözünün önünde gerçekleşen trajik bir trafik kazasıyla alt üst olur. Lise öğrencisi Ekim'in kazaya dair hatırladığı tek şey şoförün yüzündeki maske ve kaza sonucunda yerde kanlar içinde yatan arkadaşı Leyla'dır.Arkadaşı Leyla'ya çarpıp kaçan araba, mahalleye de çok yakın bir kampüsü olan Gerçek Koleji'nde saklanmaktadır. Bunu öğrenen mahalleli isyan çıkarır.

Kazaya sebep olan araba, zengin ve ayrıcalıklı ailelerin çocuklarının okuduğu okulda adeta sırra kadem basar.Mahalleli adalet isterken okul yönetimi mahalleden başarılı üç gence vereceği bursla tepkileri yumuşatmaya çalışır.Bununla birlikte bir süre sonra olay kapanır. Ekim en yakın arkadaşı Leyla'yı yatağa mahkûm edenlerin peşini bırakmaya niyeti yoktur. Ekim, Leyla'ya bunu yapanın okuldan birisi olduğuna emin olur ve bu işin peşini bırakmaz okula burslu olarak girer.

DUY BENİ DİZİSİ OYUNCU KADROSU