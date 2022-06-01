Duy Beni nerede çekilmektedir? Duy Beni oyuncuları kimdir?

Star TV'de ekrana gelecek Duy Beni dizisi hakkında merak edilenler araştırılmaya devam ediyor. Proses Film'in yapımcılığını üstlendiği Duy Beni dizisinin senaryosunu Makbule Kosif yazıyor. Dizi hakkında birçok konu merak edilirken akla en çok dizinin çekildiği yer geldi. İşte Duy Beni dizisinin çekildiği mekanlar...

Birçok dizinin çekimleri için İstanbul tercih ediliyor. Birçok oyuncu burada yaşarken, yayıncıların yanı sıra çekim stüdyoları da burada bulunuyor. Ayrıca İstanbul gibi düşük maliyetli ve eşsiz güzelliklere sahip bir şehrin tanıtımı amaçlanmaktadır. Proses Film'in yapımcılığını üstlendiği Duy Beni dizisi de İstanbul'da çekiliyor. Diziyle ilgili araştırmalar hız kazanırken dizi henüz yayına başlamadığı için bilgiler kısıtlı. İşte Duy Beni dizisinin çekildiği mekanlar...

Duy Beni dizisi çekimleri nerede yapılıyor?

Berk Hakman ve Rabia Soytürk gibi isimlerin yer aldığı 'Duy Beni' dizisinin çekimleri devam ederken, İstanbul'da çekimler başladı. İstanbul'un farklı semtlerinde çekilen dizi henüz ekranlarda değil. Bu nedenle dizinin hangi semtlerde çekildiği konusunda net bir bilgi yok.

Duy Beni oyuncuları kimdir?

Duy Beni'nin güçlü oyuncu kadrosunda Berk Hakman, Rabia Soytürk, Caner Topçu, Durul Bazan, Murat Daltaban, Helin Kandemir, Burak Can, Sümeyye Aydoğan, Feride Çetin, Aytaç Uşun, Alper Atak, Bedia Ener, Hamdi Alp, Utku Coşkun, Taha Bora Elkoca, Gökçe Güneş Doğrusöz, Jasmin Berkiş, Yeliz Akay, Cemre Özşişman, Dilara Sümbül ve İbrahim Yıldız gibi sevilen oyuncular yer alıyor. .