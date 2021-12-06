Duvara diş macunu sürerseniz...

Diş macunu sayesinde dişlerimiz temizleniyor, beyazlıyor, ağzımız ferahlıyor, nefes kokusu ortadan kalkıyor. Fakat diş macununun bundan çok daha fazla işlevi olduğunu biliyor muydunuz? Gelin birlikte diş macununun kullanım alanlarını öğrenelim...



Diş bakımımız için diş macunu kullanıyoruz. Nohut tanesi boyutundaki diş macununu fırçamıza sürüyor ve dişlerimizi fırçalayarak beyazlatıyor ve temizliyoruz. Peki diş macununu banyodan çıkarıp hiç başka alanlarda kullanmayı denediniz mi? Ön yargılarınızı bir kenara bırakın ve haberimize kulak verin...

Diş macununun kullanım alanları nereler?

Buğu yapan gözlük camlarına diş macunu sürüp hafifçe ovalar ve sonra suyla durularsanız kalıcı bir şekilde buğulanmalarının önüne geçebilirsiniz. Bu işlemi hem camın ön yüzüne hem de arka yüzüne uygulamayı unutmayın.

Ütünün taban kısmında yanıklara bağlı olarak oluşan lekeler varsa bu lekeleri diş macunu sürdüğünüz bir bezle ovalamayı deneyin. Bu işlem sayesinde ütü tabanı lekelerden arınacak ve ilk günkü gibi olacaktır.

Duvarlarınızda minik delikler varsa bu delikleri diş macunu kullanarak kapatabilirsiniz. Bunun için diş macununu karbonatla karıştırıp hazırladığınız karışımı deliklere doldurun.

Saçınızı boyarken elinizi, yüzünüzü ve kulağınızı da boyadıysanız, bu boyaları diş macunu ile ovalayarak kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz.

Deri ayakkabılarınız ve giysileriniz yıpranırsa diş macunu sürerek renklerini eski haline getirebilirsiniz. Diş macunu sayesinde derileriniz daha parlak olacaktır.

Beyaz ayakkabılar çok sık kirlenir ve sararır. Fakat diş macunu kullanarak onları temizlerseniz bembeyaz olacaklardır.

Yazın hepimiz sivrisinek ısırıklarından nasibimizi alıyoruz. Bu ısırıklar kaşınarak bizi oldukça rahatsız edebiliyor. Kaşıntıyı önlemek için ısırık olan bölgeye diş macunu sürmeyi deneyin. Kaşıntı kısa bir sürede geçecektir.

Mutfakta, banyoda bulunan muslukları diş macunuyla fırçalarsanız parlayacak ve tertemiz olacaklardır.

Gümüş aksesuarlarınızı, gümüş takılarınızı suyla ıslattıktan sonra diş macunu sürüp ovalarsanız parıl parıl parlayacaklardır. Ayrıca pırlanta yüzüklerinizi de az miktarda diş macunu ve diş fırçası kullanarak hafif hafif fırçalarsanız parlayacaklardır.

Çocuklar duvarları renkli renkli kalemlerle çizmeye bayılır. Fakat ebeveynler bu durumdan oldukça rahatsız olur. Böyle bir durumda diş macunu sürdüğünüz bir bez yardımıyla duvardaki lekeleri kolay bir şekilde çıkarabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.